Denunciaron a cinco autoridades jesuitas por abuso sexual, corrupción de menores y encubrimiento

Vio, Elizondo y Segovia dan su verdad a Télam

- ¿Qué sentimientos tuviste en estos últimos días?



-Pablo Vio: Todo esto revolvió y generó una mezcla de sentimientos. Pero sin dudas lo que más aflora en un momento así es una gran alegría y "liviandad" por ir de a poco sanando heridas y sacándome un gran peso de encima. Saber que lo que antes parecía imposible, poco a poco se va haciendo realidad. Sentirnos escuchados, comprendidos y abrazados nos ayuda a tener más fuerzas para afrontar lo que se viene. Es súper reparador tener la oportunidad de encontrar justicia luego de tantos años de silencio y de no ser escuchados.



Empezamos este camino hace casi tres años, y hubo muchos momentos donde todo esto parecía imposible. Esta lucha no se trata solo de sanar heridas que tuvimos (o nos hicieron) que callar, sino también de ayudar a que este tipo de abusos dejen de suceder o que por lo menos existan más herramientas para ayudar a quienes lo sufran. Es poder pensar un futuro distinto para los que vienen.



-Gonzalo Elizondo: Muchas sensaciones. Por un lado ver que la causa se mueve en la justicia con acciones concretas genera satisfacción, que hay determinación para avanzar. Pero a la vez aparece nueva información que hay que digerir y que sigue abonando a lo que nosotros venimos diciendo hace mucho: que hubo un encubrimiento agravado, complicidad para que sucedan los abusos y que Fretes muera impune.



-Francisco Segovia: Los últimos días fueron raros. Veníamos de unos meses en que el tema había quedado en stand by y me estaba costando un poco volver a meterme en tema. Después, nuestros abogados nos trajeron la primera buena noticia: un juez había tomado la causa. Eso fue un gran alivio. Avanzar en el aspecto legal de todo este asunto era fundamental. Este lunes nos enteramos que el juez había dispuesto un doble allanamiento. Aunque todavía no alcanzamos nada a nivel legal, después de tantos meses de trabajo y organización haber logrado todo esto no es poca cosa.



-¿Qué significa que ya sean diez los denunciantes con nombre y apellido, más allá de que se estima en 40 más la víctimas de los abusos?



-PV: Que hayamos podido encontrarnos en este camino diez personas que sufrimos lo mismo y que decidamos después de tanto tiempo dar lucha juntos, es de las cosas más valientes de este proceso. A diferencia del otro lado que solo veo cinismo y cobardía. Pero también me hace reflexionar sobre este lugar de privilegio que nos toca transitar, porque la mayoría de las personas lo transitan solxs y en silencio. Por ende creo que esto puede servir para que sigamos insistiendo en que es muy importante escuchar, acompañar y entender los tiempos de todas las personas. No importa sean 10, 5 o 1; todos merecen el mismo respeto y por sobre todo justicia. Por eso es muy importante seguir seguir haciendo fuerza para romper este esquema que obliga a las víctimas a callar, tener miedos, culpas y vergüenzas; y pensar cómo podemos trasladar todo esto a quienes verdaderamente deberían sentirlo.



-GE: Que seamos diez ayuda mucho porque no estamos solos, somos un grupo. Al compartir las cargas se hace más fácil también llevar esto adelante más allá de los denunciantes, familiares que están siempre cerca, amigos, amigas, los abogados que están siempre presentes, nuestros terapeutas para los que hacemos terapia. Son formas de alivio y poder seguir adelante. En este tipo de causas también está abierta la posibilidad de que los que no denunciaron en su momento puedan sumarse. Con todos los que hemos charlado en su momento siempre hemos dejado esa puerta abierta porque a veces uno no está preparado para dar ese paso o realmente no lo ve necesario y después puede cambiar de opinión o con la fuerza para hacerlo. Esos tiempos también hay que respetarlos. Ojalá que estas noticias y ver que la justicia está tomando alguna acción ayude a que otras víctimas de abuso se animen a denunciar, se animen a hablarlo con su familia, hacerlo público o que vayan a la justicia. Es importante hacer esto para también generar conciencia y lograr que no ocurran más este tipo de abusos.



-FS: Este aspecto es fundamental. Desde julio del año pasado venimos consolidando una organización colectiva. Creo que sin esto hubiéramos alcanzado la mitad de los resultados que alcanzamos. Hace nueve meses casi no nos conocíamos entre nosotros. Recordábamos quizás caras y nombres, pero no mucho más. La conformación de un grupo, primero humano y luego de trabajo, fue fundamental en todo sentido. Por dar un ejemplo, muchos no habían hablado del tema con sus familias o gente cercana. A lo largo de estos meses sí lo han ido pudiendo hacer. Seguramente, esto sea porque se dio en un marco de diálogo y contención. Marco que nos negaron desde nuestro colegio, tanto a nosotros, como a nuestros compañeros y familiares.