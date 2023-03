"Estamos orgullosos de ayudar a mantener vivo el rock and roll"

Pocas horas antes del show que marcará el regreso de The Black Crowes a nuestro país,, el guitarrista Rich Robinson, hermano menor de la dupla fundadora de la, afirmó que se sienten "orgullosos de ayudar a mantener vivo el rock and roll".Ocurre que precisamente eso es lo que se vivirá este jueves 16 de marzo, cuando desde las 21 pise el escenario del porteño Luna Park la banda que a principio de los '90, entre los últimos coletazos del glam rock y la incipiente escena grunge, refrescó al rock and roll clásico con su disco debut "Shake Your Money Maker", la placa cuyo 30 aniversario fue la excusa para regresar a las rutas.Los temas de ese álbum, entre los que destacan "She Talks to Angels", "Jealous Again", "Twice As Hard" y su famosa versión de "Hard to Handle", de Otis Redding, volverán tomar vida junto a a otros clásicos del grupo en esta vuelta a la Argentina, en medio de una gira sudamericana que incluye shows en Chile y Brasil, además de una participación en el festival mexicano Vive Latino."´Shake Your Money Maker´ fue el punto de partida de nuestra carrera y queríamos honrar ese logro tocándolo en todo el mundo. Es lo que hemos estado haciendo y ha sido tremendo", puntualizó Rich en un intercambio con Télam."Estamos orgullosos del disco y aún más orgullosos de ayudar a mantener vivo el rock and roll", añadió al respecto.Por supuesto que la vida del grupo que Rich comanda junto a su hermano, el cantante Chris, no se limita al revival de sus éxitos de los ´90, sino que hay material nuevo que se prevé será registrado a mitad de este año., anticipó el guitarrista al referirse a lo que sonará en el Luna Park, quien además amplió al afirmar que "nada ha cambiado a lo largo de los años" en cuanto al enfoque de su música. "Siempre he escrito la música y Chris escribe la letra. El resto es historia", acotó.No es menor el dato si se tiene en cuenta que The Black Crowes estuvo roto durante muchos años a raíz de las peleas entre los hermanos, casi un clásico en la historia del rock. La difícil relación entre los Davies de The Kinks o de los Gallagher de Oasis son apenas algunos ejemplos de ello.Sin embargo, The Black Crowes está de regreso y el propio Rich se entusiasma, no solo en torno al futuro de la banda, sobre lo que que sostuvo que existen "un montón de cosas excitantes" que estarán compartiendo pronto, sino también en relación a la escena rockera de su país., comentó.Por lo pronto, The Black Crowes mantiene un buen recuerdo del público rockero local y espera poder reencontrarse este jueves con esa misma energía."Fue un espectáculo increíble, la multitud fue increíble. ¡La energía era irreal!", se emocionó Rich al recordar el concierto del caluroso 25 de enero de 1996, en el estadio de Ferro, cuando el grupo entregó un set de siete canciones como apertura del show de los ex Led Zeppelin Robert Plant y Jimmy Page.Esta vez habrá una larga historia por repasar y, como elemento extra,"Nico es un gran amigo mío y un gran músico. Él trae reverencia y buen gusto tocando con The Black Crowes. Estamos muy orgullosos de tenerlo con nosotros", elogió Rick.Igual de emocionado se manifestó el guitarrista argentino en diálogo telefónico con Télam, ante esta oportunidad de ser miembro estable de una banda de la que asegura haber sido siempre fan."Siempre fui fanático de los Black Crowes. Tenemos los mismos gustos, hablamos de Los Free, Los Faces porque escuchábamos las mismas bandas. Esto hizo todo más fácil. Hablamos el mismo lenguaje musical. Para mí, tocar con ellos era un sueño pero en el fondo tenía la convicción de que iba a pasar", manifestó Bereciartúa.La relación comenzó cuando el guitarrista argentino subió a sus redes sociales su versión interpretada en dobro del tema "Baby", incluida en el primer disco solista de Rich Robinson, quien las escuchó y lo contactó por la misma vía para expresarle su beneplácito.De allí vino una invitación del por entonces ex Black Crowes para acompañarlo en su banda solista, que se hizo extensible a otros proyectos posteriores, hasta que fue convidado a sumarse a este regreso., celebró Nico.Y amplió: "Somos amigos muy cercanos, tenemos los mismos gustos, el mismo humor, nos gustan las mismas películas. Un día dije que mi película favorita era ´El joven Frankenstein´ y Chris me dijo: ´Es mi película favorita también´".Sin abandonar su proyecto solista, dentro del cual ya está terminando de grabar su tercer disco y espera presentar cuando la gira con The Black Crowes lo permita, Nico aclaró que su "prioridad" es tocar con la banda estadounidense porque es algo que "puede nutrir" su propia carrera. Mientras tanto, en lo inmediato, compartió el entusiasmo del grupo en torno al show de este jueves."Va a ser increíble. Ellos están con mucha ilusión de tocar aquí por lo que les cuento de la excitación del público local, que además se alegra de que haya un argentino tocando con la banda. Todos estamos muy excitados. No veo la hora de que llegue el momento", remató.