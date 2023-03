Un explorador de National Geographic advirtió por riesgos en los océanos y su impacto en los sectores populares

Marín Benítez fue seleccionado como explorador de National Geographic. Foto: Nicolás Marín Benítez

El experto advirtió sobre la problemática en los océanos. Foto: Nicolás Marín Benítez

Nicolás Marín Benítez, fotógrafo marino y activista ambiental. Foto: Nicolás Marín Benítez

Explorador oficial de la National Geographic desde los 21 años,sobre el ecosistema de océanos y mares y,Este joven, que participó en la reciente conferencia mundial "Our Ocean Panamá 2023", nació en 1999 en la localidad de San Miguel, en el noroeste del conurbano bonaerense, y creció mirando documentales sobre el océano pero, según cuenta, "lo más cerca que tenía era Mar del Plata y no se bucea allí; además en mi familia nadie se dedicaba a eso, así que era un sueño muy lejano".Luego de jugar muchos años al tenis, cuando a los 18 tuvo que definir a qué se dedicaría el temor de no poder ser "un jugador profesional" lo hizo incursionar en otros rubros -como fotografía, publicidad, marketing, etc.- hasta que"Ahí comenzó mi historia con el mar. Empecé a conocer las problemáticas ambientales y de a poco me fui comprometiendo cada vez más. En 2021 mandé mis trabajos a la National Geographic y me eligieron como uno de los 25 exploradores del mundo. Cuando quedé seleccionado se me rompió la Matrix, no lo podía creer porque los exploradores que yo conocía eran más grandes y yo tenía tan sólo 21 años. Y hoy en día sigo el recorrido", describe.Con este apoyo,, asegura."En estos últimos años pude ir a documentar la pesca ilegal en la costa africana. Entre 2016 y 2020 se encontraron más de 20 mil cuerpos de personas tratando de ir a Europa desde Senegal. Y esto no es porque la gente quiere vivir en Europa porque sí, sino porque no hay peces en el mar senegalés, que era el principal medio de vida de las comunidades costeras desde los 80, después de una gran sequía. Y hoy no tienen un solo pez"."Entonces -dice- c, porque las sociedades, todos nosotros, vivimos en un ambiente en el que generamos problemas y luego los sufrimos".Hace unas semanas,, una conferencia mundial que se realizó entre el 2 y 3 de marzo con el propósito de llegar a acuerdos para ampliar las áreas costeras protegidas y combatir la pesca ilegal y otras amenazas al ecosistema marino."Las problemáticas de los océanos son muchas: contaminación por plástico, por hidrocarburos, sobrepesca, pesca ilegal, la necesidad de expansión de las áreas marinas protegidas, y,; ni los científicos pueden dar respuestas sobre qué pasaría; entonces es probable que se generen daños irreversibles", sostuvo."Lo que pretende hacerse a nivel mundial es una exploración en busca de oro y litio y para hacer un mapeo de donde se encuentran estos metales. Casi no conocemos el fondo del océano, pero ya se está pensando cómo explotarlo", dice con preocupación., Nicolás refirió a lo que sucede en la denominada milla 201: "Hasta la milla 200 en Mar Argentino, pero a partir de la 201 son aguas internacionales; allí se instalan los buques, mayormente de origen asiático y europeo, que tienen refrigerantes y estaciones de combustible entonces se van sólo cuando depredan todo", describe."La problemática de los plásticos es algo que se ve muchísimo, siempre aparece algún plástico cuando te sumergís. Y otro problema es el vertido de hidrocarburos en los océanos porque los plásticos se podrían sacar pero los hidrocarburos es prácticamente imposible", sostiene.En julio de 2021,y -eventualmente- extracción de petróleo en la plataforma submarina argentina, en una zona ubicada a poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata."El CAN 100 (donde está planeado hacer la exploración) es candidata a zona protegida por la diversidad de especies que alberga (...) Actualmente se realizan exploraciones sísmicas en muchos lugares y como fotógrafo me tocó ver ballenas muertas en la costa de nuestro mar y eso es sólo una ínfima parte del problema", dijo durante la audiencia Nicolás."En algún momento pensamos que lo íbamos a detener porque de hecho esta actividad está en contra del Acuerdo de Escazú (un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe); pero siguen avanzando. Entonces, lo que vemos es que es importante que se hagan leyes y tratados internacionales pero con eso sólo no alcanza, las comunidades tienen que movilizarse", concluye.