Ya está en fase 3 el estudio de un tratamiento argentino para la enfermedad de Fabry

La biotecnología factura más de US$ 700 millones y exporta por encima de US$ 200 millones

Las empresas que componen el sector de biotecnología facturaron US$ 722 millones en 2021 y generaron más de US$ 216 millones en exportaciones, de acuerdo a las últimas cifras disponibles de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), cuyas firmas emplean 18.210 personas y reinvierten en investigación y desarrollo el 4,6% de sus ventas.



Entre estos datos de la Cámara - los de 2022 se darán a conocer en junio- y los de la Secretaría de Industria, se estima que hay unas 300 empresas de biotecnología en Argentina, de las cuales alrededor de 100 son emergentes (startups).



Las ventas de este sector crecieron 6% entre 2019 y 2021; las exportaciones treparon 18%; el empleo aumentó 7%, pero en el área de investigación y desarrollo la creación de puestos de trabajo se incrementó 27% en dos años.



Dentro de este sector, el segmento biofarmacéutico está compuesto por alrededor de 60 compañías y grupos empresariales de diverso tamaño.



Se trata en su mayoría de empresas de capital nacional, ya que sólo 11 son filiales de corporaciones farmacéuticas multinacionales que no producen en el país.



Además, cinco empresas medianas nacionales (especializadas o integrantes de grupos farmacéuticos) abordan la producción de principios activos junto con la formulación de las drogas.



Si bien externalizan algunas actividades, integran la mayoría de las etapas de la cadena de valor biotecnológica y se articulan con la infraestructura de ciencia y tecnología nacional e internacional.



Algunas de ellas están fuertemente orientadas a los mercados externos, ya que por ejemplo se exporta un 80% de la producción de proteínas de la primera generación de biosimilares.



El resto de las empresas se ubica en distintas etapas y segmentos de la cadena de valor con estrategias que van desde el desarrollo de nichos de mercado, como los kits de diagnóstico, hasta el desarrollo de plataformas de I+D.



Una estimación preliminar indica que la producción local de medicamentos a partir de principios activos biotecnológicos producidos en el país representa casi un 24% del mercado interno; el resto de la demanda es cubierto con importaciones.