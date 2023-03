Valdés, sobre el juicio a la Corte: "La comisión avanza firme"

Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos.

Fiscal Carlos Stornelli.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés destacó este miércoles el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema que se analiza en la Cámara de Diputados , a la vez que cuestionó la nueva ausencia del fiscal Carlos Stornelli, que el pasado martes había sido citado por segunda vez por ese cuerpo parlamentario."Aunque la oposición le baje el precio, la comisión está avanzando de manera firme. De los que fueron citados a declarar, vinieron todos menos (Carlos) Stornelli. Vinieron altos funcionarios de la Corte y del Poder Judicial. Entre ellos, vino la mano derecha de Robles, Natalia Monayer, una licenciada en Ciencia Política que tiene acceso al sistema de expedientes de la Corte Suprema", Stornelli fue quien, en la última feria judicial, Silvio Robles , colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia en uso de licencia de la ciudad de Buenos Aires., el legislador sostuvo que ni Monayer ni Robles "deberían tener clave porque no son letrados, pero igual tienen un acceso prematuro a los expedientes que ingresan", y dijo que "la empresa Moro Media de Robles es el gran hallazgo de la comisión de Juicio Político".El diputado del FdT apuntó contra Stornelli al no presentarse a declarar ante la comisión, que lo había citado el pasado martes por segunda vez, y destacó: "Valoramos mucho la presencia de Olima. Eso demuestra que no es cierto que puedan evadir a la comisión de Juicio Político. Stornelli está citado porque el dictamen que él hizo, que ordena el archivo de los chats, no debería haberlo hecho nunca".Para Valdés, "debería haberse excusado de esta causa porque está doblemente procesado en otra que está a resolver por la Corte, precisamente por Rosatti, (Carlos) Rosenkrantz, etcétera. Como tampoco debería haber trabajado con D'Alessio al realizar hechos delictivos. Está repitiendo la prepotencia de poder que hizo en Dolores", sostuvo el legislador.Además,El legislador reiteró que "la última reunión fue muy importante, a pesar de que la oposición busca permanentemente obstruir y bajarle el precio".El pasado martes,, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema.