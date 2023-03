Gustavo Casas: la victoria de Soria en General Roca "es el pre anuncio" de una derrota del oficialismo provincial

Casas calificó como "estrepitosa" la derrota de Juntos Somos Río Negro en General Roca.

"Tenemos muchas ganas de poner a Río Negro a la altura de las circunstancias".

El candidato peronista a gobernador de Río Negro por la alianza “Unidad para la Victoria”, Gustavo Casas, sostuvo que la reelección de María Emilia Soria por el 60% de los votos en General Roca "es el pre anuncio" de una derrota del oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro en las elecciones del 16 de abril."En Río Negro pasó algo muy particular. El PJ nuestro nos proscribió la posibilidad que existan candidatos a intendentes y a gobernador. Y bueno, nosotros teníamos esta decisión política y la suerte que antes de que terminaran las posibilidades concretas apareciera el Kolina y el Frente Grande armando una alianza y generaron la posibilidad que un peronista esté presente en las próximas elecciones”, contó Casas en diálogo con Télam Radio.(La entrevista complera con Gustavo Casas)El jefe del distrito Río Negro de Vialidad Nacional en uso de licencia, describió el escenario electoral con críticas al oficialismo provincial expresado por Juntos Somos Rio Negro, que conduce el senador y exgobernador Alberto Weretilnek."Weretilnek después de doce años de fracasos y no ser absolutamente nada, están diciendo lo que van a hacer, sobre todo porque no lo hicieron antes", afirmó.Asimismo, indicó que el diputado nacional Aníbal Tortoriello -expresa el sector de (Mauricio) Macri- será el otro candidato a gobernador relevante en la contienda. “Y después está el peronismo con nosotros y un montón de partidos más chiquitos que tan jugando algunas pulseadas”, apuntó.Casas exaltó a"Dos ríos para alimentar el país completo, que es una Mesopotamia: el río Colorado y el Río Negro; un valle en el que estamos produciendo solamente alrededor de un 15 por ciento. Tenemos muchas ganas de ponerla a la altura de las circunstancias”, enfatizó.Respecto del triunfo de Soria en General Roca, Casas dijo que en ese distrito "siempre se gana por esos porcentajes en los últimos años”, con punto de partida en tiempos del exgobernador Carlos “el gringo” Soria.porque casi mermó a la mitad, inclusive acompañado por un sector de La Cámpora, que hicieron una colectora y solamente sacaron del uno punto seis de la colectora”, indicó