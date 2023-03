La ONU dijo hacer "todo lo posible" para mantener la exportación de granos ucranianos

China es el primer destinatario de las exportaciones realizadas en el marco del acuerdo, seguida de España y Turquía.

"El pacto no puede estar en pie sobre una sola pata. En general, las condiciones para la extensión son relativas, pero es un gesto de buena voluntad de Rusia con la esperanza de que, tanto tiempo después, las condiciones y obligaciones asumidas por las partes, bien conocidas, sean completadas" Dmitri Peskov

La ONU aseguró este miércoles que "hace todo lo posible" para garantizar la continuidad del acuerdo de exportación de granos ucranianos en el Mar Negro, aunque reconoció que el pacto contempla una prórroga de 120 días, en lugar de 60, como aceptó Rusia.Naciones Unidas reconoció que las cláusulas del acuerdo para la exportación de cereales de Ucrania a través del mar Negro contemplaba una prórroga de 120 días, en lugar de los 60 que aceptó Rusia, al tiempo que aseguró que "hace todo lo posible" para garantizar que el pacto sigue en pie."En el marco de la Iniciativa de Grano en el Mar Negro, el acuerdo prevé una renovación de 120 días, pero en las circunstancias actuales el secretario general (de la ONU, António Guterres) y su equipo están centrados, en contacto estrecho con todas las partes, en hacer todo lo posible para garantizar la continuidad de la iniciativa", expresó el vocero de la Secretaría General del organismo, Stéphane Dujarric, recogió la agencia de noticias Europa Press.Dujarric destacó que se lograron "progresos significativos", si bien reconoció que "es cierto que siguen existiendo algunos obstáculos, principalmente en torno a los sistemas de pago"., resaltó en un comunicado."El acuerdo sobre la Iniciativa de Grano en el Mar Negro, junto al memorando de entendimiento sobre la exportación de alimentos y fertilizantes rusos, son cruciales para la seguridad alimentaria global, especialmente en los países en desarrollo", remarcó el vocero de Guterres.Pero Ucrania denunció que la postura de Moscú "contradice" el documento inicial, que contempla que debía ser extendido durante un periodo de 120 días, y pidió a la ONU y a Turquía posicionarse como garantes de la iniciativa.El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó quey recordó que "hay una parte del acuerdo relativa a Rusia que aún no ha sido completada"."El pacto no puede estar en pie sobre una sola pata. En general, las condiciones para la extensión son relativas, pero es un gesto de buena voluntad de Rusia con la esperanza de que, tanto tiempo después, las condiciones y obligaciones asumidas por las partes, bien conocidas, sean completadas", subrayó.El pacto se firmó en julio de 2022 entre Rusia, Ucrania, la ONU y Turquía para desbloquear los puertos ucranianos del mar Negro y permitir la exportación de grano, fue renovado en noviembre por 120 días y expira el sábado próximo.Según la ONU,que, sin el pacto, hubieran quedado bloqueadas en Ucrania por la guerra.China es el primer destinatario de las exportaciones realizadas en el marco del acuerdo, seguida de España y Turquía.Sin embargo, el pacto también contempla la exportación de granos y fertilizantes rusos, exentos de las sanciones impuestas por occidente .Desde hace meses, el Kremlin denuncia que la parte del acuerdo que debía autorizarlo a exportar fertilizante sin sanciones internacionales no se respetó plenamente.El 10 de febrero, el representante permanente de Rusia en la ONU, Vasili Nebenzia, informó que, por temor a sanciones occidentales secundarias.Según Nebenzia, Moscú no logró exportar granos en el marco del pacto alimentario, así comodesde septiembre pasado.