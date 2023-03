Fernández: "Me siento bien, la agenda de reuniones sigue en Olivos"

El presidente continuará su actividad desde la Quinta de Olivos para recuperarse de la hernia lumbar.

"Me siento bien. Una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. Ese dolor ha mermado a base de analgésicos, pero me exige acotar la actividad. Por eso mi agenda seguirá en Olivos"

Parte médico de la Unidad Médica Presidencial



Al presidente Alberto Fernández le realizaron los estudios correspondientes evidenciándose hernia de disco lumbar. Se realizará un bloqueo radicular en 48/72 horas. Se indica reposo y adecuar actividades a la Residencia Presidencial. pic.twitter.com/q3C2klM2qO — Casa Rosada (@CasaRosada) March 15, 2023

El presidente Alberto Fernández dijo este miércoles sentirse "bien", después de haber sido tratado con analgésicos ante la hernia de disco lumbar que le fue diagnosticada, y"Me siento bien. Una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. Ese dolor ha mermado a base de analgésicos, pero me exige acotar la actividad. Por eso mi agenda seguirá en Olivos y, lamentablemente, debí suspender los viajes que tenia previstos a Chaco y Entre Ríos, que trataré de hacerlos la semana entrante",Fernández dialogó con el portal de noticias Infobae luego de que, al que concurrió supervisado por su médico personal, Federico Saavedra."El dolor por la hernia de disco se aplacó, pero por orden médica es mejor llevar la agenda a Olivos para acotar la movilidad", detalló el Presidente., una técnica médica que el Presidente comparó con "una infiltración en el disco herniado"."En ese mismo disco tuve el mismo problema hace 16 años y me sometí al mismo tratamiento con resultados muy buenos. No es nada grave, aunque sin tratamiento adecuado te genera dolores muy intensos", añadió.El pasado martes, la Unidad Médica Presidencial informó que Fernández era sometido a estudios en el Sanatorio Otamendi de Buenos AiresAl Presidente "le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48/72 horas".