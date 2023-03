Tres provincias presentan focos de incendios forestales activos

Incendios en tres provincias.

Se quemaron 2.400 hectáreas en 14 incendios forestales desde enero en la cordillera de Chubut

, informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.El fuego alcanza a las localidades de Gualeguaychú en Entre Ríos, Aluminé (Parque Nacional Lanín) en Neuquén y Capayán en Catamarca.En tanto, fueron contenidas las llamas en Ituzaingó, Concepción, San Miguel y Santo Tomé en Corrientes; Gualeguay y Diamante en Entre Ríos; Tehuelches en Chubut; las zonas de Circunvalación y Lago Escondido en Bariloche en Río Negro; y Picunches y Aluminé (Quillén La Costa) en Neuquén.En la provincia de Corrientes para combatir las llamas operaron dos aviones hidrantes del SNMF y en el Parque Nacional Iberá un helicóptero del Ministerio de Defensa, mientras brindan apoyo combatientes de la Brigada Nacional NEA.Además, en Entre Ríos operó un helicóptero perteneciente al SNMF y se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para planificación, al tiempo que en el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, operaron un helicóptero y un avión hidrante del SNMF.Finalmente,se controlaron focos de incendios en Mburucuyá en Corrientes, Gualeguay (El Dorado) en Entre Ríos, Cushamen en Chubut, Tolhuin en Tierra del Fuego, otro sector de Bariloche y Berazategui y Zárate en Buenos Aires; y extinguidos en Rosario, Santa Fe.El secretario de bosques del Chubut, Rodrigo Roveta, confirmó que "desde enero hasta mediados de marzo de este año se produjeron 14 incendios" en la cordillera, afectando a una superficie de aproximadamente 2.400 hectáreas que fueron consumidas por las llamas.El funcionario, en diálogo con Télam, explicó que "en realidad no está muy lejos de la media anual", aunque aclaró que "lo que llama la atención es que en el 50% de los focos fueron intencionales".Roveta distinguió los incendios que se producen por causas naturales "como la caída de un rayo, por ejemplo" con los que tienen que ver con la presencia del hombre y en el último caso distinguió "la circunstancias del origen"."Ocurre que una cosa es un incendio porque alguien provocó una quema controlada de pastos secos y se le fue de las manos, o un fogón mal apagado, con el hecho de que alguien provoque el incendio para producir daño" ya sea por peleas vecinales, tendencias pirómanas o incluso cuestiones políticas.Roveta habló con Télam tras la reciente reunión que mantuvo con el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, que "me convocó para hacer un evaluación de lo que fue la temporada donde hubo un gran despliegue de brigadistas", explicó el secretario de bosques chubutense.La cartera a su cargo está abocada a un "programa de restauración" para sembrar plantines de especies nativas en las áreas afectadas."Lo primero que se está haciendo es colocar redes para juntar semillas, producir los plantines y luego plantarlos, lo cual no es un trabajo sencillo y lleva años", describió.