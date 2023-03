Teresa García: "La derecha quiere sacar a Cristina de la escena política"

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos advirtió sobre restricciones a la democracia / Foto: Archivo.

"La foto en Lago Escondido es la convivencia del Poder Judicial con los servicios de inteligencia y funcionarios de Larreta" Teresa García, senadora

Para Teresa García la vicepresidenta Cristina Kirchner es "la única que ha demostrado confrontar contra el poder real" / Foto: Archivo.

"El peronismo se debe una discusión muy profunda" Teresa García, senadora

El atentado contra Cristina KIrchner en septiembre del año pasado intentó apartarla del escenario, apuntó la senadora García / Foto: Archivo.

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), Teresa García, sostuvo este miércoles que "la derecha quiere sacar" a la vicepresidenta Cristina Fernández de la "escena política", y afirmó que, ante ese escenario, "lo que asombra es que"."La debilidad que está teniendo el sistema democrático, no sólo en la Argentina sino en toda la región, pero en la Argentina en particular, con un Poder Judicial que interviene en el Poder Legislativo, es evidente, y Cristina lo dijo: hay una democracia muy débil", aseveró García."Escucharla a ella, sobre todo cuando hace seis meses se le puso una bala en la cabeza yhaber respondido frente al atentado, vale doble", aseveró la legisladora en declaraciones a El Destape Radio.García sostuvo también que "la foto" de la reunión de funcionarios opositores, jueces y exagentes de la AFI en Lago Escondido es la "y funcionarios de (Horacio) Rodríguez Larreta. Esa foto describe este poder 'paraestatal' en el que sobrevivimos", puntualizó."Esto se modifica con un gran acuerdo de la política", dijo y remarcó que "hay una intencionalidad de la derecha de correr a Cristina de la escena política y por lo tanto"."Pero además, tanto con el atentado que sufrió como en el alegato de (el fiscal, Diego) Luciani en el juicio de Vialidad, se ve con claridad que la derecha de este país la quiere correr de la escena política", acotó.Destacó que "lo que asombra es que partidos populares como el radicalismo, que ha sufrido a lo largo de la historia los embates es asombroso que no se manifiesten"."El único que", agregó, tras lo cual advirtió que "el embate de la derecha lo va a sufrir gobierne quien gobierne".Para García, "la voluntad de la derecha es hacerse de lo que no se hizo en los cuatro años del gobierno de (Mauricio) Macri, que esque son el gran bastión en nuestro país, sobre todo en una crisis mundial de energía y alimentos".García enfatizó que la vicepresidenta "es la única persona que ha demostrado confrontar contra el poder real" y, en ese sentido, destacó que "lo que dice Cristina ya lo hizo", tras lo cual sostuvo que para las próximas elecciones "el peronismo se debe una discusión muy profunda" porque "".