Crece la tensión entre EEUU y Rusia tras el incidente entre el dron y el avión

Los aviones Caza de Rusia tuvieron un incidente con un dron estadounidense. Foto: AFP

"Consideramos toda acción que incluya el uso de armas estadounidenses como abiertamente hostil"

Qué dijeron desde Rusia

Drones derribados en Ucrania. Foto: AFP

La versión de Estados Unidos

El incidente se produjo en el mar Negro, donde se realizan pruebas militares. Foto: AFP

Rusia instó este miércoles a Estados Unidos a cesar ya sus acciones "hostiles", un día después de un incidente entre un gran dron estadounidense y un avión de guerra ruso , que agravó las tensiones entre Washington y Moscú.iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de su territorio.sobre el mar Negro y de provocar su caída., aunque reconoció que dos de sus cazas interceptaron un dron estadounidense "en la zona de la península de Crimea", sobre el mar Negro, que fue anexionada por Rusia en 2014 sin reconocimiento internacional.Según Moscú,, y no entraron siquiera en contacto con el dron, que había vulnerado la zona de exclusión aérea "establecida para llevar a cabo la operación militar especial", aseguró el Ejército ruso, en referencia a la invasión a Ucrania.Este miércoles,y detenga sus vuelos cerca de las fronteras rusas."Consideramos toda acción que incluya el uso de armas estadounidenses como abiertamente hostil",, después de haber tildado de "provocación" la acción estadounidense.Agregó que "Rusia no busca la confrontación y sigue apostando por una cooperación pragmática en interés de los pueblos de nuestros países", informó la agencia de noticias AFP.Asimismo,"Por supuesto, cada uno de los países defenderá sus intereses en el diálogo. Sin embargo, Rusia nunca rechazó el diálogo constructivo y no lo rechaza ahora", dijo Peskov al ser consultado sobre las consecuencias del hallazgo., que es principal proveedor de armas a Ucrania para pelear con Rusia, "se encuentran en su punto más bajo, en un estado muy deplorable", informó la agencia de noticias Sputnik.Según Washington,De repente,, agregó el Pentágono.El dron no ha sido recuperado, dijeron funcionarios, pero no aclararon si se estaban haciendo esfuerzos para encontrarlo."Como resultado de una maniobra brusca (cerca de los cazas rusos), un vehículo aéreo no tripulado MQ-9 realizó un vuelo sin control, perdiendo altura, y chocó con la superficie del agua", informó el Ministerio de Defensa ruso.Estados Unidos usa MQ-9 Reapers tanto para vigilancia como para ataques y ha operado los drones en una variedad de lugares, incluso en Medio Oriente y África. Otros países, incluidos el Reino Unido y Francia, también los utilizan."El incidente con el dron estadounidense MQ-9 Reaper provocado por Rusia en el mar Negro es una señal de (Vladimir) Putin de que está dispuesto a expandir la zona del conflicto y a implicar a otras partes", expresó en Twitter el secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Oleksii Danilov.