Segunda madrugada con ataques de grupos narcos en el noreste de Brasil

Al menos 28 personas fueron detenidas en las últimas horas por los ataques a 19 ciudades de Rio Grande do Norte. Foto: AFP.

Foto Twitter.

El estado de Rio Grande do Norte, en el noreste de Brasil, vivió este miércoles laen abierto desafío a la llegada de las tropas especiales policiales de la Fuerza Nacional de Seguridad enviadas por el Gobierno central del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.La ola de violencia de la madrugada de este miércoles tuvo su, la capital del estado y uno de los puntos turísticos de playa de Brasil, donde criminales incendiaron cuatro autobuses de una empresa de turismo.Según informó la Policía, uno de los destinos más elegidos por los argentinos en, fue blanco de los ataques: delincuentes dispararon a mansalva contra una comisaría e intentaron incendiar el lugar.Escuelas primarias, secundarias y facultades decidieron cesar sus actividades este martes y este miércoles a raíz de la ola de violencia, que según la Secretaría de Seguridad regional obedece a órdenes de los 'capos' del la organización llamada Sindicato del Crimen.Al menospor los ataques a 19 ciudades de Rio Grande do Norte. Según el balance provisorio,fueron baleadas por delincuentes.El transporte público funciona con restricciones en todas las ciudades y muchos comercios decidieron no abrir ante el llamado "toque de queda" declarado por las bandas narcos.El motivo estaría vinculado a los operativos de la Policía que confiscó recientemente armamento traficado para el Sindicato del Crimen., quien fue transferido en represalia a un presidio federal.La gobernadora de Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula, pidió este martes la intervención de la Fuerza Nacional para ayudar a la policía regional para controlar las ciudades.Elfue ordenado por el ministro de Justicia, Flávio Dino.