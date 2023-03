Cerruti acusó a López Murphy de tener un discurso "del orden de las balas y la caballería"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, consideró este miércoles que el discurso del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy es del "orden de las balas y la caballería", y recordó que el legislador, como ministro de Economía del Gobierno de la Alianza, "nos llevó al colapso del 2001".



"El orden de las balas y la caballería. La libertad del corralito. Nunca tan explícito. El ministro de Economía que nos llevó al colapso del 2001, con represión y muertes, añorando otro diciembre como aquel", sostuvo Cerruti desde su cuenta de Twitter, al hacerse eco de una publicación de López Murphy.





El dirigente opositor había publicado en sus redes sociales que "no ve la hora que sea diciembre" y un eventual cambio de administración ponga "fin a este caos"."Vamos a recuperar las calles. Sin orden no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo", había expresado López Muprhy, junto a una foto del acampe que realizan en la Avenida 9 de Julio las organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera (UP).