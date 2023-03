Ciro y Los Persas suma a Mendoza a su gira nacional en formato sinfónico y rockero

Ciro y Los Persas suma a Mendoza a su gira nacional. Foto Alejandro Santa Cruz

Foto Alejandro Santa Cruz.

y una presentación en su habitual ropaje rockero que se realizará el 9 de junio en el Arena Maipú.En el espectáculo en el Teatro Plaza, el ex Los Piojos mostrará el material de "Sueños (un viaje en el tiempo)", el disco que contiene once clásicos de su antigua banda y de su actual propuesta; además de una nueva canción llamada "Carrousel", registrada junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.El show también repasará el disco "Guerras (Un viaje en el tiempo)", de 2020, en el que Ciro reversionó otras once canciones de su historia en formato acústico.Estos conciertos se suman a los anunciados en Rosario para el 4 y 6 de mayo, también cada uno de ellos en formatos diferentes, y los cordobeses del 2 y 4 de agosto, en el Teatro del Libertador y en la Plaza de la Música, respectivamente., con sus presentaciones en el estadio de Vélez Sarsfield y en el Luna Park; como así también en su último paso por el Cosquín Rock.