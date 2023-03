Castagneto advirtió sobre la simulación de productos para tributar menos

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, visitó Puerto Madryn y recorrió las delegaciones de la DGI y de la Aduana de la ciudad patagónica / Foto: Archivo.

La Afip realizará más fiscalizaciones en el sector pesquero

El administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, afirmó que además de casos de evasión, el organismo ha detectado que “la exportación no siempre coincide con lo declarado”, y advirtió que hay “empresas quea la real para pagar menos” impuestos.Castagneto hizo estas declaraciones en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, donde encabezó una reunión con los directores regionales de la zona Sur de la Dirección General Impositiva (DGI), donde convocó a los directores a "capacitarse y escuchar a todos los sectores para garantizar que las cosas funcionen".El titular de AFIP expresó que "para encarar las soluciones no hay una forma única: hay que capacitarse y aprender de estas experiencias, para que cuando se toman decisiones, sean con conocimiento”, y sostuvo que “, sino que hay que escuchar a todos los sectores para garantizar que funcionen”.Asimismo, señaló que “la AFIP quiere abordar los distintos temas relacionados con esta actividad porque encontramos en algunos casos; y en la parte aduanera también observamos que la exportación no siempre coincide con lo declarado y hemos detectado empresas que hacen pasar sus productos por una calidad inferior a la real para pagar menos”.Durante la visita, Castagneto recorrió las oficinas de la DGI y de la Aduana ubicadas en esa ciudad y mantuvo encuentros con representantes empresarios del sector pesquero y del aluminio.Además, dialogaron sobre una nueva normativa quea partir del fuerte crecimiento que tuvo en los últimos años y los altos niveles de informalidad laboral que aún mantiene, y destacó la creación de las División Pesca y un área de Seguridad Social que ya funcionan allí.En la recorrida, el titular de la AFIP expresó que “no hay interior ni centro, sino que lo importante es estar en los lugares de trabajo, escuchar a los directores regionales, conocer la idiosincrasia y la economía que es distinta en cada lugar que vamos”.También participaron en las reuniones la titular de la DGI, Virgina García, la directora general de los Recursos de la Seguridad Social, Mara Ruiz Malec, y la subdirectora general de Servicios al Contribuyente, Noelia Cohen.