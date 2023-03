Insúa y el momento del "Ciclón" puntero: "Estamos bien pero queremos estar mejor"

El DT de Sarmiento mantiene la base

Leonardo Fernández, DT ‘aurirrojo’, no anunció la formación, aunque no presentaría mayores variantes de la exhibida el viernes pasado frente a Boca Unidos de Corrientes (2-0), en el estreno de ambos por el torneo Federal A edición 2023.



El único ausente será el extremo Diego Nakache (ex Deportivo Armenio y Atlanta), quien está afectado por una molestia muscular y no integra la delegación que viajó a la capital santafesina.



Una probable alineación del conjunto chaqueño sería con Emiliano Di Fulvio; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Franco Schiavoni, Matías Mansilla y Diego Auzqui; Franco Olego, Daniel Salvatierra y Juan Manuel Torres.



También componen la nómina :Iván Gorosito, Santiago Gioria, Franco Domínguez, Juan Solís, Sergio Sagarzazu, Fabricio Palma, Mariano Martínez, Pablo Martínez, Alexis Wucherer, Gonzalo Cañete, René Escobar y Rodrigo Montenegro.