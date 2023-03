El ENRE enviará al Congreso un informe sobre el desempeño de Edesur en los próximos 90 días

Foto: Maximiliano Luna.

El ENRE aseguró que "va a sancionar" a las empresas por los cortes de luz de más de 72 horas

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) señaló que, en los próximos 90 días, enviará al Congreso un informe en el que se analizará y evaluará el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica de la empresa Edesur S.A., "y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión"."La auditoría en curso -informó el ENRE en un comunicado-".Más temprano,-en diálogo con Télam- que el organismo "va a sancionar" a las empresas concesionarias de luz por los cortes de más de 72 horas, que este martes, y advirtió que este martes podría superarse el récord histórico de consumo eléctrico que se alcanzó el lunes."Hoy podríamos superar el récord histórico de ayer, por lo cual la situación por la tarde va a ser complicada en cuanto a la demanda. Esa demanda activa los sistemas protectores para evitar males mayores y dejan sin servicio algunas áreas. Si no cambia durante la tarde la variación térmica, vamos a tener los mismos problemas que tuvimos ayer", aseguró Martello.Según se informó, el lunes a las 15.15 se registró un nuevo máximo histórico de demanda de potencia del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con 29.089 MW, superando por 527 MW el récord alcanzado el pasado viernes de 28.562 MW.Este martes, más de 150.000 usuarios de la ciudad de Buenos Aires y"Hay muchísimos reclamos que tienen que ver con días anteriores donde no se habían dado estos picos históricos y los vamos a atender. Esta situación lo que hace es agravarlos, tienen derecho a reclamar", aseguró el titular del ENRE y confirmó que el organismo "va a sancionar a las empresas" por dejar a más de 7 mil personas en el fin de semana sin luz por más de 72 horas."Cuando ocurren eventos de estas características quedan cortes de baja tensión por varios días, para lo cual estamos intimando a las empresas que terminado este evento climático, que pensamos para últimas horas de hoy y las primeras de mañana, rápidamente vayan a atender los temas puntuales que vayan quedando pendiente", aseveró Martello y opinó que "hay un problema crónico de inversiones, no hay explicación para que una persona esté cuatro días sin luz"."Estamos convencidos que el anuncio de la venta y la salida del grupo Enel, que controla la empresa Edesur, no ha sido un buen anuncio en medio del verano porque se nota el agravamiento de los problemas de gestión. Es un problema de la empresa pero que afecta a los usuarios", concluyó.