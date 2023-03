El saludable arte de la caminata

El arte de caminar. Ilustración de Osvaldo Révora.

El arte de la caminata

¿Qué te prometen a cambio de la caminata?

Cuidá el cuerpo, te dicen. Es necesario que cuides tu cuerpo. Tu cuerpo, ah. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Y tu columna? ¿Y tus pies?El enemigo es el sedentarismo. Ahora eres joven, pero ya verás cuando envejezcas. Te arrepentirás de no haberlo cuidado, de no haberle prestado atención.¿Quién dice estas frases? ¿Una mamá? ¿Un médico? ¿Un amigo? ¿Algún familiar?¿Por qué alguien hará estos comentarios tan elementales, como si estuviera haciendo una revelación que el resto de los mortales desconoce?Los griegos caminaban para pensar y no les iba mal, fueron grandes pensadores. Lógicamente la caminata no vacunó a Sócrates contra la cicuta.La palabra "acróbata", por ejemplo, fue creada a partir del término griego ἀκροβατέω ("caminar de puntillas"),Cuidá tu cuerpo… ¿Es un recordatorio? ¿Una tarea para el hogar?¿Qué es cuidar el cuerpo?, me pregunto y te pregunto.¿Por qué alguien te dice estas frases? ¿Qué percibe en vos? ¿Acaso no cuidás tu cuerpo?Oís varias recomendaciones, tal vez algunas te parezcan clichés, sobre qué es saludable para tu humanidad, en particular cuando ésta viene con un cuerpo yLa salud está en los pies, dicen, en las rodillas, de modo general en las piernas, tus piernas., que tus piernas puedan desplazarte de un lugar a otro, cambiarte de paisajes que es como cambiarte de estados de ánimo, y todavía será mejor tu salud si tus desplazamientos se realizan sobre una superficie adecuada:Fortalecer el corazón y airear los pulmones, además mejorar tu circulación.Prevenir ataques cardíacos y un ACV. Esto también está en el catálogo.Reducir tu obesidad, aunque no seas obeso, y tu presión arterial.Elevar tu tasa metabólica.Bajar tu colesterol.Mejorar el tono muscular de tus piernas y abdomen.Reducir tu estrés y tu tensión psicológica.Reducir el dolor de la artrosis.Detener el deterioro de los huesos…Caminar es una actividad saludable siempre que te guste hacerlo.aunque el médico te la recomiende, aunque las personas que te rodean, incluidos los especialistas en disciplinas corporales, te digan te hará bien, no es suficiente. El gusto por hacer algunas actividades es indispensable.Para que caminar se te haga un aliado y no una medicina que hay que tomar para no enfermarse será necesario trabajar en ello... a la manera como te resulte bueno trabajar en ello.Si te decís un día y después otro, y otro que por 10 cuadras no está mal caminar sabiendo que te ahorrás el taxi, en 10 días que lo hagas tu cuerpo te lo pedirá y tal vezNo todo lo que no gusta, no gusta para siempre. Es cuestión de probarse en el rubro.Ahora bien, mi recomendación es que… camines. Parece contradictorio con lodo lo que vengo diciendo, pero no lo es:Lo podés practicar en tu casa caminando para atrás, de costado, imitando a alguna persona, a algún actor, a algún amigo. Con pasos largos y a veces muy cortos.Tal vez como cuando eras niño o como te parezca que caminabas cuando eras niño y una mamá contenta de tu hazaña, te aplaudía.