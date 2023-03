Nico Vázquez: "No espero que lo vean a Dustin Hoffman porque no lo soy"

Vázquez tuvo que bajar cinco kilos para ponerse en la piel del personaje / Foto: Prensa.

"Tootsie", la clásica comedia estadounidense de los ochenta, estrenará este jueves en el Lola Membrives su adaptación teatral local tras su versión en Broadway, con el rol protagónico y producción a cargo de Nicolás Vázquez, quien aseguró que no buscó emular a Dustin Hoffman sino honrar el "personaje que él creó" para la película., con guion de Murray Schisgal y Larry Gelbart en base a una historia de éste y Don McGuire, la cinta fue adaptada con éxito en 2018 al teatro en Chicago y un año después en Broadway por Robert Horn.Lay tendrá la dirección de Mariano Demaría, con la música y canciones del show de Broadway compuestas en 2019 por el estadounidense David Yazbek.Con una estelar actuación de Hoffman, la, incluyendo Mejor película, y tuvo como ganadora de la estatuilla a Jessica Lange como actriz de reparto, que en la versión argentina será personificada por Julieta Nair Calvo.que, desesperado por participar en la industria,en la que trabaja una actriz de la que se termina enamorando."Cuando la vi a los 14 años encontré una película divertida, de un tipo que se disfrazaba de mujer y conseguía laburo. Al volver a verla a los veintipico y ahora, vi otra historia: una que habla de desigualdad entre el hombre y la mujer, de todo lo que sucedía en ese momento dentro del ámbito laboral, de un tipo que está desesperado por trabajar, como le ocurre a la mayoría de actores, y termina haciendo eso porque ama la profesión", contó Vázquez, durante una rueda de prensa en el Teatro Lola Membrives.El actor consideró que, "cuando se estrenó en 1982, esta película habló de lo que se habla ahora, se adelantó: parece que alguien hubiera agarrado la máquina del tiempo de 'Volver al futuro' y hubiera visto lo que estamos todos hablando hoy. Y eso hace que fuera súper vigente el texto. El trabajo minucioso del director estuvo en poder ver con qué nos quedamos para poder contar lo más fiel de la película y de la comedia de Broadway, creo que tenemos la mejor versión en ese aspecto. Y pasa acá en Argentina, y no en el '82, sino ahora"."Tuve que hacer una transformación muy grande porque lo requería el personaje de esta 'mujer' que creó Hoffman. Podría haberlo hecho con mi cuerpo, pero este rol me requería trabajar esa referencia. Necesité bajar cinco kilos y no sabía cómo hacer porque me gusta comer mucho sin parar cosas que engordan mucho. Hice un entrenamiento que tiene que ver no tanto con la fuerza sino con lo aeróbico. Fue costoso pero me fui acomodando", explicó sobre suVázquez agregó que otros de los aspectos para preparar el papel consistió en "trabajar la voz para aprender a que no se rompa porque hay que hacerla durante mucho tiempo,porque el personaje de Hoffman los usa, así que estuve seis meses en mi casa, empezando por un viaje en Madrid, donde fui a Chueca, que es una zona en la que muchos transformistas consiguen fácilmente zapatos, porque yo calzo 44. Me dolieron hasta los riñones por caminar con tacos"., sostuvo.Consultado por Télam sobre si la obra podría tener algún potencial de controversia por tratarse de un, Vázquez dijo: "Todo lo contrario. Fue muy bien recibida en este sentido en Broadway. Porque se adelantó a algo: el tipo lo hace para conseguir laburo y se encuentra con que está sucediendo algo de lo que él es partícipe sin ser un misógino o un machista, solamente siendo hombre participa de algo patriarcal; pero no es así, él divino, ve eso y se pone del lado de la mujer y termina diciendo la verdad. No me da miedo eso"."También quería hacer la obra de, que no la quiero hacer más porque esa obra sí está pasada de moda y de hecho fue lo que le pasó en la crítica de Broadway y por eso no funcionó. No es solamente más grotesco, es un tipo que se disfraza por amor pero le miente toda la película a los hijos haciendo de abuelita... nos reíamos de eso antes, hoy ya es macabro. Hoy ya el mundo es otro: si el padre quiere ver a los hijos, no te tenés que disfrazar: hablás, buscás un abogado y ves a tus hijos. 'Tootsie' es de lo más actual, parece que la hubiesen escrito ayer", evaluó.Sobre ese punto,"Cuando Vázquez me llamó para decirme que le gustaría que hiciera la obra con él, fue una sorpresa y alegría. Me interioricé, volví a mirar escenas no para copiar pero sí para tener la esencia del personaje y qué es lo que quiere contar. La historia de amor no es solemne, es una historia de amor entre dos mujeres en principio, porque el personaje piensa que es una mujer y aunque a ella supuestamente no le gustan las mujeres, se está permitiendo vivir eso que está pasando con esa supuesta mujer. Es realmente linda y emocionante la historia de amor", añadió.Por último,