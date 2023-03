A tres años de la muerte de Pilar Riesco, su familia apeló el fallo

La joven cayó del piso 4 de un edificio de Nueva Pompeya y la madre sigue sospechando de quien fuera su novio.

"No voy a parar porque conozco la causa y me asiste el derecho. Voy a ir por los jueces también. No entienden nada de violencia de género" Adriana Chiaverano-madre de Pilar Riesco

El principal sospechoso, absuelto en noviembre pasado, y su equipo de abogados.

"Sin ser especialista en Derecho Penal, me voy a representar. De mi familia me decían que no apele porque la Justicia es una porquería" Adriana Chiaverano-madre de Pilar Riesco

El imputado Reynoso tuvo la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria durante el debate, donde dijo ser inocente, admitió haber tenido una pelea física con su novia, aunque afirmó que fue ella quien se arrojó por decisión propia al vacío

El novio de la joven fue detenido, luego liberado y nuevamente apresado el 9 de junio de 2021 tras permanecer dos meses prófugo

A tres años de la muerte de Pilar Riesco, la joven de 21 años que cayó desde el cuarto piso de un edificio del barrio porteño de Nueva Pompeya, su madre aseguró este martes que apeló el fallo que absolvió al novio de su hija, el cual consideró "un hecho vergonzoso de la Justicia", e indicó que a partir de ahora se representará a sí misma como querellante en la causa."Esto me pone muy mal, pienso a Pilar todos los días. Se siguen muriendo chicas. Se sigue menospreciando lo que las mujeres dicen. Voy a ser mi propia abogada en esta causa. Lo único que quiero es que me acompañen. Que la gente escuche lo que tengo para decir", dijo a Télam Adriana Chiaverano.Emocionada, la madre de Pilar contó que ya apeló el fallo que dictó el pasado 30 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18 de la Capital Federal, en el cual se absolvió a Patricio Reynoso (34) de haber cometido el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre, contra una mujer y mediando violencia de género".Al respecto, la mujer, que antes contaba con el letrado particular Roberto Damboriana, explicó que ella también es abogada y seguirá "hasta el final para que Pilar tenga la justicia que se merece"."Sin ser especialista en Derecho Penal, me voy a representar. De mi familia me decían que no apele porque la Justicia es una porquería. Yo no hubiera podido vivir conmigo misma sin dar todo lo que tengo hasta lo último. Voy a decir lo que pienso, si me quieren sacar la matrícula que me la saquen", afirmó la mujer.Dicho fallo también fue apelado por el fiscal de juici,o Guillermo Morosi, quien había pedido en su alegato que Reynoso sea condenado a 14 años de prisión por una tentativa de homicidio, al sostener que quiso matarla durante una golpiza previa a ese desenlace.En la mencionada sentencia, los jueces Domingo Luis Altieri, Luis Márquez y Darío Medina consideraron que no se reunió la prueba suficiente a lo largo del debate para indicar que el imputado la haya arrojado al vacío."No puede sostenerse con certeza que Reynoso haya proyectado, lanzado o trasladado a Pilar Riesco por la baranda del balcón hacia el exterior del mismo", manifestaron los magistrados, que justificaron su decisión basándose en los testimonios de los peritos y vecinos del edificio.Sobre este punto, la madre de Pilar consideró que "el fallo fue una vergüenza", apuntó contra los jueces Altieri, Márquez y Medina al afirmar que "fueron los mejores defensores de Reynoso" y adelantó que se intentará llegar hasta las cortes internacionales para que analicen su caso."Estoy cansada de esta Justicia mentirosa. Dejaron libre a un asesino y yo tengo que vivir con esto. No voy a parar porque conozco la causa y me asiste el derecho. Voy a ir por los jueces también. No entienden nada de violencia de género. Ya no tengo nada que perder porque ya perdí lo más valioso que tenía: mi hija", expresó.En ese sentido, Adriana continuó: "Es tan burdo lo que hicieron para tapar el homicidio. Los jueces sabían lo que estaban haciendo. La única pericia válida decía que no había huellas de pilar sobre la baranda. No me pudieron decir de qué se murió o como se murió Pilar."El juicio por la muerte de Riesco comenzó el 13 de octubre pasado en los tribunales de Lavalle 1171, en CABA, y se extendió unas seis semanas.El imputado Reynoso tuvo la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria durante el debate, donde dijo ser inocente, admitió haber tenido una pelea física con su novia, aunque afirmó que fue ella quien se arrojó por decisión propia al vacío."La vi llegar al balcón. Pasó la primera pierna por la baranda, ahí le grité para detenerla, pero no llegué y se soltó", relató Reynoso durante la quinta audiencia de debate.Sobre ese aspecto, el tribunal indicó en la sentencia que las lesiones que tenía la víctima en el cuello eran "compatibles con la versión dada por el encartado".Por otro lado, si bien los jueces absolvieron a Reynoso, también resaltaron que el acusado había ejercido "violencia de género" contra Pilar a lo largo de su relación, en la cual la "cosificaba a partir de una relación asimétrica"."Resultó evidente el maltrato de Reynoso a Pilar durante el desarrollo de la relación. Ha quedado acreditado que el encartado era quien no permitía su alejamiento de ella, haciendo un control de su vida, apersonándose en lugares a los que solía concurrir la joven. Le pronunciaba epítetos humillantes, característicos de una situación de violencia", opinaron.El hecho que se le imputó a Reynoso, quien llegó a juicio detenido con prisión preventiva, ocurrió cerca de las 16.30 del domingo 15 de marzo de 2020, cuando se encontraba junto a Riesco cuando ella cayó del balcón del departamento "E" del cuarto piso de la calle Alagón 305, en Nueva Pompeya.El imputado afirmó que Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería y que en un momento le arrojó un portarretratos con una foto de ellos, tras lo cual fue al balcón y se tiró al vacío.Sin embargo, para la querella y la fiscalía de instrucción, Reynoso "le propinó golpes varios" que le causaron "múltiples" lesiones, y luego la arrojó desde el balcón.El novio de la joven fue detenido, luego liberado y nuevamente apresado el 9 de junio de 2021 tras permanecer dos meses prófugo y con un ofrecimiento de recompensa de un millón y medio de pesos dispuesto por el Ministerio de Seguridad para quien ayudara a localizarlo.