"Massa puso las cosas en orden"

Foto: Eva Cabrera

Foto: Pepe Mateos

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, elogió este martes la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar quey, por otra parte, dijo que "sería bueno" un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para avanzar en la definición de la estrategia electoral de cara a los próximos comicios.El intendente anfitrión del plenario ‘Luche y Vuelve. Cristina 2023’ que se realizó el sábado pasado en Avellaneda, se refirió al escenario electoral del Frente de Todos y la situación socio económica del país y dijo:En declaraciones a la radio AM530, Ferraresi consideró que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)y reconoció que el ministro Sergiodesde su asunción el 3 de agosto del pasado año.En ese sentido, el intendente de Avellaneda remarcó que“La gestión tiene que ver cómo se resuelve la matriz económica casi sin recursos, ya que con recursos es más fácil”, apuntó el jefe comunal peronista.Sobre la situación interna del FDT, Ferraresi consideró que “esta elección se gana construyendo de abajo hacia arriba” y “sabiendo que”.Por eso, el vicepresidente del Instituto Patria sostuvo queLuego del plenario de la militancia kirchnerista realizado el pasado sábado 11, a 50 años de la victoria del peronismo de la mano de Héctor Cámpora tras 18 años de proscripción, Ferraresi manifestó que “la gente tiene que ir a votar con ilusión, y la única que genera eso es Cristina”., aseguró el intendente de Avellaneda, quien admitió que integra las filas donde “construimos para que Cristina sea candidata en las elecciones”.Sobre las elecciones internas en el FDT, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat sostuvo que “si Cristina es candidata no tiene sentido ir a una primaria”.Durante la entrevista, Ferraresi dio por tierra una de las máximas que rigió en el peronismo en los últimos años: “La frase ‘con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede’ es una mentira que nosotros también nos creímos”.