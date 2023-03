"Beto" Márcico banca al "Negro" Ibarra y cree que Boca superará el momento que atraviesa

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

El exfutbolista Alberto José Márcico, uno de los ídolos de Boca Juniors, analizó este martes el irregular momento del equipo y no dudó sobre la capacidad de Hugo Ibarra como DT al asegurar que "lo banca a muerte" y que se superará la situación actual cuando "varias individualidades recuperen su mejor versión"."Banco a muerte al Negro Ibarra y también al Consejo de Fútbol, creo que están capacitados, estoy con ellos por supuesto", advirtió el "Beto" en una entrevista que concedió a Télam.Márcico, de 62 años y criado en el barrio porteño de Barracas, es uno de los máximos ídolos de Boca luego de haber vestido su camiseta entre 1992 y 1995 con la obtención de tres títulos: Apertura 1992, Copa Máster 1992 y Copa de Oro 1993."El principal problema de Boca actualmente es que tiene a cinco o seis jugadores muy importantes en bajo nivel, lejos del que tenían el año pasado y eso hace que se resienta el funcionamiento del equipo, que no logre ser superior a sus rivales y le cueste ganar los partidos", analizó Márcico, figura excluyente del campeón del Apertura '92 que le puso fin a una sequía histórica de 11 años sin títulos.Boca, el actual campeón del fútbol argentino, no comenzó bien su campaña en la Liga Profesional y sumó 11 puntos en siete fechas, con derrotas importantes como la del domingo último ante Banfield (1-0) , que estaba último.Con solo tres victorias, sobre Atlético Tucumán (1-0), Vélez Sarsfield (2-1) y Platense (3-1), dos empates frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (0-0) y Defensa y Justicia (0-0), ambos partidos en La Bombonera, y una caída en Córdoba ante Talleres (2-1) que se sumó a la mencionada ante Banfield, el DT Ibarra fue el blanco principal de las críticas.Ni siquiera el título de campeón de la Supercopa Argentina del 2 de marzo pasado tras golear a Patronato (3-0) en Santiago del Estero fue un oasis para detener las críticas a Ibarra por sus esquemas tácticos y la presencia de jugadores cuestionados, aunque para Márcico no es el responsable de la situación."Creo que habrá que hacer algunos cambios, pero banco a muerte al Negro Ibarra. El tema es que Boca depende de sus individualidades y por eso una vez que estos jugadores recuperen su mejor nivel vamos a ver un Boca muy poderoso", analizó el "Beto", quien surgió en Ferro Carril Oeste y dejó el fútbol en 1998 con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata.Según Márcico, el bajo nivel exhibido por jugadores como Frank Fabra, el capitán Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Sebastián Villa y Darío Benedetto conspiran contra el rendimiento del equipo, más allá de que "Pipa" fue determinante en la final con Patronato al marcar los tres goles que le dieron el título a Boca."El problema es que esta situación se dio al mismo tiempo; es decir que estos cinco o seis jugadores no estén en su mejor nivel", añadió Márcico en la charla con Télam.Boca regresó a los entrenamientos este martes con la mira puesta en sus próximos objetivos y se estima que Ibarra hará modificaciones ya que necesita encontrar un nivel más alto para competir desde el mes próximo en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América."Boca necesita a esos jugadores en el rendimiento que les conocemos para llegar con todo a jugar la Libertadores", añadió Márcico.Asimismo, el "Beto" elogió al arquero Sergio "Chiquito" Romero, figura del equipo en los partidos ante Vélez en Liniers, frente a Defensa y Justicia en La Boca y también el domingo pasado ante el "Taladro", con varias atajadas claves incluida un tiro penal que le detuvo a Andrés Chávez."El equipo encontró un gran arquero, eso es muy importante, y creo que Boca puede llegar a ser muy poderoso cuando recuperen su nivel jugadores como Pol Fernández, Varela, los colombianos Fabra y Villa, y también Benedetto", concluyó el "Beto", quien brilló en el fútbol francés con la camiseta del Toulouse entre 1985 y 1992, cuando decidió volver al país para cumplir su sueño de jugar en Boca.Boca deberá atender varios compromisos en las próximas semanas, ya que el domingo recibirá a Instituto de Córdoba por la octava fecha de la Liga Profesional que lidera San Lorenzo 16 puntos, luego jugará por los 32vos de final de la Copa Argentina el sábado 25 de marzo ante Olimpo de Bahía Blanca, de la Primera Nacional, y después comenzará su participación en la Libertadores, el gran objetivo del club.Ibarra, preocupado por el bajo rendimiento del equipo, revisará el esquema táctico para recibir a los cordobeses el domingo y también habrá cambios de nombres ante el discreto rendimiento de varios.Una posibilidad concreta es volver a utilizar el modulo táctico 4-4-2 en busca de mayor solidez colectiva en vez del 4-3-3 que empleó ante Defensa y Justicia y Banfield, que le había dado éxito únicamente frente a Patronato sin tener en cuenta de que el entrerriano es uno de los peores equipos en el inicio de la Primera Nacional.Entre los que gozarán de una oportunidad se encolumnan Cristian Medina, Exequiel "Equi" Fernández, el uruguayo Miguel Merentiel y hasta se mencionó a los laterales Marcelo Weigandt y Agustín Sández, aunque todo esto se analizará con el correr de la semana.