Brasil: narcos lanzan ataques incendiarios contra 14 ciudades en el noreste

Una organización de narcotraficantes brasileña lanzó este martes ataques incendiarios, tiroteos y destrozos contra sedes judiciales, comisarías, oficinas públicas, bancos, supermercados, automóviles y comercios en 14 ciudades de Rio Grande do Norte, estado del noreste de Brasil, entre ellas la ciudad de Natal y la famosa playa de Pipa, uno de los destinos turísticos preferidos de los argentinos.Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Rio Grande do Norte, una persona murió y otras dos fueron detenidas luego de un tiroteo con la polícia en medio de los ataques., estado del noreste de Brasil que es uno de los puntos turísticos más visitados en el país, por las ciudades balnearias de Natal, capital del estado, y Tibaú do Sul, municipio donde se encuentra la playa de Pipa.En Natal edificios municipales fueron baleados, así como un tribunal, dos bases de la policía y un banco.Se sospecha que al ataque coordinado del crimen organizado tuvo vinculaciones con un gran operativo de inteligencia que confiscó armamento que estaba siendo destinado a la organización, cuyos líderes son conocidos por comandar acciones desde las cárceles."Las fuerzas de seguridad siguen movilizadas", dice el comunicado de la Secretaría de Seguridad de Rio Grande do Norte, estado conocido por su posición geográfica como "la esquina de América" por ser el punto continental sudamericano más cercano a África.