Siguen las consultas por el acuerdo para exportar granos de Ucrania

Acuerdo El pacto firmado en julio de 2022 para desbloquear los puertos ucranianos del mar Negro y permitir la exportación de grano, fue renovado en noviembre por 120 días y expira el 18 de marzo próximo.



Según la ONU, el acuerdo ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano que, sin el pacto, hubieran quedado bloqueadas en Ucrania por la guerra.



China es el primer destinatario de las exportaciones realizadas en el marco del acuerdo, seguida de España y Turquía.

Resistencia El 10 de febrero, el representante permanente de Rusia en la ONU, Vasili Nebenzia, informó que las empresas se resisten a realizar negocios con proveedores de alimentos y fertilizantes rusos, por temor a sanciones occidentales secundarias.



Según Nebenzia, Moscú no logró exportar grano en el marco del pacto alimentario, así como los fertilizantes rusos enviados a África de forma gratuita siguen siendo bloqueados parcialmente en los puertos de Europa desde septiembre pasado.

La ONU indicó este martes que las consultas entre todas las partes sobre el acuerdo para la exportación de grano ucraniano y fertilizantes rusos continúan, tras la propuesta de Moscú"Naciones Unidas hará todo lo posible para preservar la totalidad del acuerdo y asegurar su continuidad", declaró Jens Laerke, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)."Las consultas", agregó Laerke en un comunicado emitido en Ginebra, Suiza, informó la agencia de noticias AFP.El lunes, en el marco de la negociación, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Vershinin, dijo en Ginebra que su país estaba dispuesto a renovar el acuerdo que permite exportar cereales ucranianos y fertilizantes rusos, pero sólo por 60 días."La parte rusa no se opone a una nueva prórroga de la 'iniciativa del mar Negro', pero sólo por 60 días" y no por cuatro meses como la vez anterior, expresó el funcionario en un comunicado.Ucrania, en tanto, dijo que el plazo propuesto por Rusia "contradice" el texto inicial, y pidió a la ONU y a Turquía posicionarse como garantes de la iniciativa.La prórroga del pacto por el nuevo plazo de 60 días, señaló hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a periodistas en Moscú."Los términos, acordados como una parte integral del pacto, no fueron cumplidos. El acuerdo no puede sostenerse en un pie, por lo tanto, las condiciones de prórroga son relativas, obviamente es un gesto de buena voluntad de Rusia", dijo Peskov.Según la ONU, el pactoprovocada por la invasión rusa de Ucrania.Pero el Kremlin criticó que la parte del acuerdo que debía autorizarlo a exportar fertilizante sin sanciones internacionales no se respetó plenamente.