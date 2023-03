Demichelis programó un amistoso frente a la Universidad Católica de Chile

El entrenador de River Plate,, para que el equipo no pierda competenciaSi bien para ese partido no podrá contar con los jugadores convocados a sus seleccionados -como Franco Armani, Paulo Díaz, Nicolás de la Cruz, Robert Rojas y Salomón Rondón- la idea es que el resto siga en ritmo de cara al inicio de la Copa Libertadores.contra Unión en el estadio Monumental por la Liga Profesional, ya que entre el 21 y el 28 de marzo se jugarán los partidos de la fecha FIFA.Por otra parte,Lo cierto es que, luego de visitar al equipo de Junín y de tener un par de días de descanso, el plantel que dirige Demichelis seguirá entrenando para el amistoso ante el conjunto chileno, en el cual el entrenador le dará minutos a los que habitualmente no juegan, ya que obligadamente tendrá que rotar jugadores.River tiene que jugar en abril 5 partidos de la Liga Profesional y 2 de la primera fase de la Copa Libertadores, por lo que el entrenador necesita al plantel completo y en ritmo de competencia para equilibrar los esfuerzos.Con este calendario definido, el plantel este martes tiene descanso, tras entrenar este lunes luego del triunfo ante Godoy Cruz por 3-0. Si bien entre viernes y sábado -cuando vuelvan a concentrar- se conocerá el equipo y los convocados, tras la gran actuación del domingo y de no surgir inconvenientes físicos en estos días,Así, los 11 para jugar con un esquema 4-2-3-1, serán:Asimismo, las dudas van a estar en la conformación del banco ya que están para regresar desde hace un par de semanas Matías Suárez, que no fue convocado ante el "Tomba", y Emanuel Mammana, quien entró a la lista pero quedó fuera del banco de suplentes.