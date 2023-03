The Weeknd agregó una segunda fecha en River. Foto: Prensa

Será en el marco de la gira "After Hours Til Dawn". Foto: Prensa

After Hours Til Dawn Tour - First Leg Recap VER VIDEO

Tras agotar en apenas cinco días las localidades para, el artista canadiense The WeekndSe tratará del regreso del exitoso músico, quien en esta ocasión presentará sus dos últimos discos de estudio, "After Hours", de 2020, que no pudo mostrar en vivo al público por la pandemia de coronavirus, y "Dawn FM", de 2022., la gira del músico promete una impactante puesta a nivel escénico, con una propuesta inmersiva que por momentos apelará a elementos teatrales, combinados con otros pasajes más intimistas, lo que conformará un gran acto conceptual.Al respecto,, entre otros países, es el primero en integrar tecnología 3.0.En medio de eso,, lo cual incluye además cortes de su placa "My Dear Melancholy", de 2018, y su reciente tema "Nothing Is Lost (You Give Me Strength), que integra el soundtrack de la película "Avatar: El camino del agua".Desde su última visita al país,, una de las canciones más exitosas de todos los tiempos de acuerdo a la lista de rankings que elabora la revista Billboard., a las 10, a través del sitio AllAccess.com.ar