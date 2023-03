China fustigó la "peligrosa alianza" militar Aukus para construir submarinos nucleares

Portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. Foto: AFP-

China advirtió que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia transitan por una "vía errónea y peligrosa",entre los tres países en el lanzamiento formal de su nueva alianza Aukus.Con la idea de contrarrestar el peso de China en la región del Indo-Pacífico, los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Australia lanzaron el lunes formalmente su alianza Aukus para construir una nueva generación de submarinos nucleares.Australia anunció en la cumbre que comprará hasta cinco submarinos de propulsión nuclear estadounidenses, y su ministro de Defensa dijo este martes que la compra es necesaria para contrarrestar la militarización china de la región del Indo-Pacífico."La última declaración conjunta de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia demuestra que los tres países transitan más y más por una vía errónea y peligrosa, pensando en sus propios intereses y menospreciando la preocupación de la comunidad internacional", declaró el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin.Rusia, que quiere fortalecer sus vínculos con China, también acusó a las potencias occidentales de fomentar "años de confrontación" en la región del Indo-Pacífico."El mundo anglosajón construye estructuras de bloque como Aukus, avanzando la infraestructura de la OTAN en Asia, y apostando seriamente a largos años de confrontación", dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov.Por su parte,, informó la agencia de noticias AFP.El lunes, el presidente estadounidense, Joe Biden, junto a los primeros ministros de Australia y Reino Unido, Anthony Albanese y Rishi Sunak -respectivamente-, anunció desde la base naval de San Diego, Estados Unidos, una cooperación "sin precedentes".Ninguno de los tres gobernantes mencionó explícitamente a China, pero Biden afirmó que Aukus aseguraría que la zona Indo-Pacífico "siga libre y abierta", una fórmula que apunta la voluntad de contrarrestar la influencia china en la región.Albanese dijo que se trata de "la mayor inversión individual en la capacidad de defensa de Australia en toda nuestra historia", y destacó que los tres países están "unidos, por encima de todo, por un mundo (...) donde la paz y la estabilidad y seguridad garanticen mayor prosperidad".Australia es, después del Reino Unido, el segundo país que tiene acceso a la tecnología nuclear secreta estadounidense, insistió Albanese.Sunak también insistió en los esfuerzos para aumentar el presupuesto de defensa del Reino Unido, que se compromete en "el acuerdo de defensa multilateral más importante desde hace generaciones".El programa de submarinos de ataque, que busca adaptar la presencia militar occidental en el Pacífico, se desarrollará en tres etapas, detalló la Casa Blanca.Y se basará en un principio "crucial", reiteró Biden: "Estos submarinos serán de propulsión nuclear, pero no llevarán armas nucleares", para respetar el principio de no proliferación.Primero habrá una fase de familiarización de Australia, que no tiene submarinos de propulsión nuclear ni tecnología nuclear.El objetivo es desplegar, a partir de 2027 y de forma rotativa, cuatro submarinos estadounidenses y un submarino británico en la base australiana de Perth.En un segundo tiempo, Australia comprará tres submarinos estadounidenses de clase Virginia de propulsión nuclear, con opción a otros dos. Tienen que ser entregados a partir de 2030.En la tercera etapa, la más ambiciosa, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido se asociarán para una nueva generación de submarinos de ataque llamada SSN Aukus.El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, dijo que el acuerdo era necesario para contrarrestar lo que definió como la mayor acumulación militar convencional en la región desde la Segunda Guerra Mundial.Sin mencionar específicamente a China, Marles dijo que Australia necesitaba responder a esta situación. “Si no lo hiciéramos, seríamos condenados por la historia”, dijo.