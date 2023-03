Organizaciones piqueteras mantienen el acampe sobre 9 de Julio

La protesta se inició este lunes por la tarde y en principio se extenderá hasta mañana miércoles. Foto: Carlos Brigo.

Las organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) mantienen este martes el acampe sobre la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, en protesta por los recortes en el plan Potenciar Trabajo.La protesta, que se, afecta el tránsito vehicular en la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires desde la avenida Corrientes hasta San Juan.Asimismo, por el acampe de las organizaciones piqueteras no funciona el Metrobus.Mientras la cartera que conduce Victoriapara que los beneficiarios regularicen su situación, fuentes del Polo Obrero (PO) advirtieron que de no haber respuesta positiva a sus pedidos realizarán una asamblea para determinar los pasos a seguir.Este lunes, la ministra de Desarrollo Social le dijo al titular del PO, Eduardo Belliboni, quepara continuar siendo beneficiarios del programa.Con respecto al acampe, la funcionaria nacional remarcó, en declaraciones formuladas a Radio 10, que ""Le sigo diciendo a Belliboni que tiene tiempo hasta el 15 de marzo para traer a las personas que en cuatro meses no han podido acercarse a ningún lugar para la validación de identidad", insistió, y agregó: "En lugar de movilizarlos, hacer un acampe y gritar a cielo abierto que esto es un ajuste, que los traiga a la puerta del Ministerio que tenemos todas las herramientas para la validación de datos".