"Faltazos masivos" de estudiantes porteños por escasa ventilación en las escuelas

La protesta fue organizada por los centros de estudiantes

Centros de estudiantes de 19 colegios porteños realizan desde este lunes"faltazos masivos" como protesta ante la falta de ventilación en las aulas de los establecimientos educativos que “no están equipados” para afrontar la ola de calor que azota a la ciudad de Buenos Aires (CABA) con sensaciones térmicas que superaron los 40 grados.Además, el reclamo hacia el Ministerio de Educación del gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, también contempla la disminución del presupuesto desde hace 15 años.Participan de la protesta los alumnos de los colegios "Juan Pedro Esnaola, Liceo 9, Maipú, Yrurtia, Pugliese, Mariano Acosta, Mariano Moreno, Escuela de Cerámica Nº 1, Agustín Tosco, Nicolás Avellaneda, Rodolfo Walsh, Antonio Devoto, Fernando Fader, María Claudia Falcone, Escuela Normal 7, Comercial 32, Normal 5, Normal 1 y Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano", informaron a Télam fuentes de los centros estudiantiles porteños.Federico Lavagnino, estudiante de 5º año y presidente del Centro de Estudiantes del Juan Pedro Esnaola, afirmó en diálogo con Télam:y no tenemos respuestas desde el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires".En este marco, el representante estudiantil enfatizó que durante estos días se solicitó a la cartera educativa porteña equipar a las aulas para afrontar las altas temperaturas., remarcó Lavagnino.El estudiante ponderó que la problemática es "mucho más estructural debido al desfinanciamiento educativo que sufre la educación pública en la ciudad de Buenos Aires".En este sentido, Lavagnino subrayó que en estos días hubo alumnos y docentes que se descompensaron en las aulas producto de las altas temperaturas.aclaró el estudiante.Y añadió: "Es necesario que haya un aumento en el presupuesto educativo y que la educación no sea solo marketing, sino una verdadera prioridad".A través de un comunicado, sostuvo queEl problema no es el calor, el problema es que las escuelas no están equipadas mínimamente para afrontarlo".“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a retomar la lucha de años anteriores por mejorar la infraestructura, la alimentación y las condiciones de trabajo y estudio de estudiantes y docentes. Es una vergüenza el desinterés del gobierno, cualquiera que habita las escuelas lo sabe, en estas condiciones no se puede cursar”, concluyó Lavagnino en el texto.