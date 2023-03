Hugo Ibarra analiza cambio de esquema para enfrentar a Instituto

Foto Eliana Obregón.

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, se marchó con preocupación por la irregularidad del equipo y su falta de juego en la derrota del domingo a la noche ante Banfield, lo que provocará una revisión sobre el esquema para recibir a Instituto de Córdoba el domingo próximo en la octava fecha de la Liga Profesional.Si bien buscó minimizar los efectos de la caída ("Esta vez nos toco perder, tenemos que seguir mirando para adelante, falta mucho todavía", dijo), las sensaciones entregadas por sus dirigidos en el Florencio Sola lo llevarán a un replanteo para no perder el rumbo en el campeonato.Voceros del cuerpo técnico le confirmaron a Télam que hay malestar por el bajo nivel de algunos jugadores importantes y que es concreta la posibilidad de volver a utilizar el modulo táctico 4-4-2 en busca de solidez colectiva.Esta decisión iría en contrario a la confianza que demostró el formoseño en la rueda de prensa tras las práctica del viernes pasado cuando aseguró: "Acá no hay misterios contra Banfield voy con el mismo equipo que con Defensa, confió en los mismos jugadores".@CJSEl respaldo a la formación, dispuesta en un 4-2-3-1 o un 4-3-3, según momentos del juego, quedó sepultada por uno de los rendimientos más bajos de su ciclo. Boca mostró una alarmante carencia de juego como le pasó en la derrota ante Talleres y en el empate con Defensa y Justicia, especialmente en el primer tiempo.En la primera parte del partido con Banfield volvió a ser un conjunto sin actitud, con muchos metros de distancia entre sus zagueros y los hombres de punta, lo que llevará a Ibarra a recalcular sobre el dispositivo táctico.Banfield llegaba en el último puesto de la Liga, necesitado de conseguir sus primeros tres puntos, y lo superó con claridad en el primer tiempo a partir de una eficaz presión en la zona media.La distancia de un gol resultó corta frente a la disponibilidad de un penal atajado por Sergio "Chiquito" Romero y de un disparo del defensor Emanuel Coronel que hizo contacto con la cara externa del palo derecho."El equipo tuvo dos momentos: en el primer tiempo no encontró la pelota y en el segundo, con los cambios, mejoró. Por eso lo saqué a Óscar Romero por (Cristian) Medina, ya que creí que podía solucionar el tema más preocupante, el mediocampo", justificó.La baja de los rendimientos en esa línea es lo que desvela hoy al entrenador, a su cuerpo técnico y al Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme. El caso más emblemático es del del capitán Guillermo "Pol" Fernández.Con Medina y Exequiel Fernández, otro de los cambios al comenzar la parte final, Boca tuvo otra dinámica y pudo explotar la velocidad de Luca Langoni en el ataque.@CJSEl buen ingreso de "Equi" Fernández pone en duda la permanencia de Alan Varela en el equipo. Hasta el momento, las veces que jugaron juntos no rindieron bien y cada vez que el ex Tigre se paró en el medio de la cancha mostró diferencias con un Varela que esta lejos del buen nivel de la temporada pasada.Las opiniones son encontradas entre cuerpo técnico, el Consejo y Riquelme. Algunos creen que Fernández se siente más cómodo de único 5 y otros destacan que Varela tiene mejor primer pase.En los próximos días, Riquelme viajará rumbo a España para jugar el partido del centenario del club Villarreal y escuchará ofertas de un club italiano y otro inglés por ambos juveniles.Otros rendimientos en baja que preocupan a Boca son el paraguayo Bruno Valdez y los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa.El exdefensor de Cerro Porteño, que arrastra una molestia muscular, cumplió ayer su actuación más baja desde que llegó al club en enero. La jugada del penal lo dejó expuesto con una pifia en el intento de rechazar la pelota.En tanto los dos futbolistas colombianos siguen sin marcar la diferencias en el mano a mano y les cuesta desequilibrar por la izquierda como lo hacían antes.En la mira de Boca viene ahora el compromiso ante Instituto, el próximo domingo de local. El sábado 25 enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca por los 32avos de la Copa Argentina en el Chaco.Para este partido no estarán los convocados a los seleccionados nacionales: Luis Advíncula (Perú), Fabra, Romero, Valdez y Norberto Briasco (Armenia).El plantel "xeneize" regresará el martes a la mañana a los los entrenamientos desde las 9:00 en su predio deportivo de la localidad de Ezeiza.