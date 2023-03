Condenaron a 14 años a un intendente entrerriano por abusar sexualmente de tres empleadas

Constantino es el intendente en uso de licencia de Gilbert, una localidad de no más de 1.500 habitantes.

Un Tribunal de Entre Ríos condenó a 14 años y seis meses de prisión a, intendente de la localidad entrerriana de Gilbert, al hallarlo culpable de abuso sexual contra tres empleadas municipales, pero permanecerá con prisión domiciliaria en esa ciudad hasta que la condena quede firme.Los jueces Arturo Dumón, Alicia Vivian y Mauricio Derudi lo encontraron culpable por tres hechos de "abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal reiterados, en concurso real".que detallaban que no cumplió las medidas de no poder acercarse, ni tener contacto con las víctimas, sus domicilios o lugares de frecuencia, ni familiares, allegados, ni testigos del juicio.También"Llegar a juicio, ser escuchadas y que se respeten nuestros derechos ya es una sensación de justicia, pero aspiramos a que se entienda lo que se siente vivir eso", comentó a la prensa María Luján Aguirre, una de las denunciantes, el día de inicio del proceso judicial.Tras el análisis de numerosas pruebas y archivos, y de cerca de 80 testimonios, entre los de las víctimas, peritos, testigos de las situaciones y psicólogos, también se conocieron otros casos de abusos y violencia., en el sudeste de Entre Ríos,Cedrés, y al ser el intendente, una "figura importante, hay gente que depende de las ayudas municipales y existió ese miedo" a declarar."Hay otras personas mayores de edad, pero no quisieron radicar (la denuncia) porque es un pueblo, muchos se conocen y hay un miedo subjetivo de un juicio de valor, pero toda víctima tiene su tiempo subjetivo", explicó.Además, la fiscal precisó que, aunque no se pueden iniciar causas judiciales ya que no está tipificado en el Código Penal como delito."Lamentablemente no llega a ser ni delito de exhibición obscena, ni abuso sexual", explicó, aunque fue tenido en cuenta como testimonio.Todo eso, consideró Cedrés, "da un panorama de su forma de manejarse con las mujeres: con conductas sexuales sucesivas, intimidación y acoso, porque cuando ha tenido la oportunidad con sus compañeras, sabemos que las ha tocado".Previo a la sentencia,Finalmente, el Tribunal decidió dar lugar a los pedidos de la Fiscalía, a cargo de Cedrés y Lisandro Beherán, y de la querella representada por el abogado Juan Ignacio Weimberg, y condenó al intendente a 14 años y seis meses de prisión efectiva., destacó la fiscal a Télam, y remarcó que continúa la labor "porque es un caso de muchos, y todos merecen la misma respuesta".Por su lado, los abogados defensores de Constantino, Fabián Otarán, Mario Arcusín y Micaela Baptista, confirmaron que apelarán la sentencia frente a la Cámara de Casación de Concordia, ya que consideran que el intendente "es inocente".Previo al inicio del juicio, Arcusín, aseguró que Constantino "tiene atractivo sobre las mujeres por su formación, tiene un título de Psicología Social, fue durante muchos años Director de Cultura, siempre tuvo auto", lo que generó el repudio de numerosos organismos.