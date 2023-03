Martín Demichelis cambió jugadores y sistema para encontrar el equipo

Martín Demichelis en conferencia (Foto Alfredo Luna).

El entrenador de River Plate, Martin Demichelis, cambió jugadores y sistema para encontrar el mejor funcionamiento del equipo en la victoria por 3-0 ante Godoy Cruz en el estadio Monumental, y suma tres triunfos consecutivos con la valla invicta.La vuelta a la titularidad de dos jugadores claves que venían de lesiones como Paulo Díaz y Nicolás de la Cruz, la apuesta de Lucas Beltrán como único delantero y el apoyo a José Paradela, son algunas de las razones del mejor momento en el nuevo proceso.Además, tanto contra Lanús cuando ganó 2-0 y jugó un gran primer tiempo, como el domingo ante el "Tomba", Demichelis recurrió a un sistema táctico que ya le había dado resultados a Marcelo Gallardo en 2021 con un solo punta.Demichelis apostó a la línea de cuatro defensores jugando más cerca de la mitad de la cancha con los laterales en continua proyección; y a volantes con despliegue y llegada al área rival para abastecer a Beltrán. El plan le dio buen resultado y mejor juego.Por primera vez en lo que va de su ciclo -que suma 9 partidos- el equipo mantuvo, además del dominio de la posesión cerca del 70 por ciento de manera regular en los 90 minutos, un porcentaje de efectividad en los pases de 85 por ciento.Por otra parte, el DT no dudó a la hora de tomar decisiones claves como dejar en el banco de suplentes a Miguel Borja y Salomón Rondón, correr a la derecha a Milton Casco para sostener a Enzo Díaz, ahora de lateral izquierdo, y confiar en Leandro González Pírez como zaguero central.Asimismo, la presencia en el equipo de Rodrigo Aliendro de doble cinco junto a Enzo Pérez también es una muestra de sus intenciones de jugar con este dibujo de 4-2-3-1, también cuando se haya recuperado Matías Kranevitter.Otro valor fundamental del momento del equipo es la continuidad que le dio el entrenador a Paradela, quien era un jugador muy resistido en la era Gallardo, que estuvo cerca de irse, y que ahora es un titular indiscutido que ante Godoy Cruz fue ovacionado.Lo cierto es que antes de la derrota de local ante Arsenal, el equipo cerró una secuencia de partidos irregulares con 4 victorias y 2 derrotas pero sin actuaciones convincentes como las que tuvo frente a Racing de Córdoba y Godoy Cruz.Con ese panorama, el plantel se entrenó este lunes a la mañana en el predio de Ezeiza y como es habitual el día subsiguiente al partido, el plantel tendrá licencia para volver al trabajo el miércoles de cara al viaje a Junín para enfrentar a Sarmiento.En una semana sin partidos entre fechas de la Liga Profesional, Demichelis no tendrá inconvenientes para repetir el equipo y para trabajar con tiempo en la conformación de la lista de concentrados, que se conocerá el sábado.La posibilidad de tener al plantel casi completo hizo que por ejemplo Emanuel Mammana, quien concentró, no vaya ni al banco contra el conjunto mendocino, y que Matías Suárez, quien tiene el alta hace dos semanas, ni siquiera asome entre los convocados.La rutina en el River Camp consistió en tareas regenerativas para los titulares que sumaron más minutos el domingo, y el resto tuvo una tarea física exigente con trabajos técnicos en espacios reducidos.Asimismo, como no hubo lesionados en el partido ante Godoy Cruz, el parte médico de tareas diferenciadas lo siguen integrando los jugadores que se recuperan de operaciones como Bruno Zuculini, David Martínez, Tomás Lecanda y Elías López.Como la semana que viene la Liga Profesional tendrá un parate por la doble jornada FIFA y no hay fecha el último fin de semana de marzo, Demichelis pidió jugar un amistoso para que el equipo siga con actividad.La idea es enfrentar el sábado 25 de marzo por la noche a la Universidad Católica de Chile en Salta y de ese modo también cumplir con algunos compromisos con la empresa Disney, que tiene los derechos sobre amistosos que no se jugaron en la pretemporada 2021.De modo que tras jugar con Sarmiento el domingo por la noche y el amistoso contra el equipo chileno, River va a recibir a Unión los primeros días de abril, en la previa al inicio de la Copa Libertadores, que se sorteará el 27 de marzo.