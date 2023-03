Ucrania y Rusia abren la posibilidad de diálogos bilaterales con Xi Jinping y Francisco

Xi Jinping destacó la importancia de invertir en seguridad para "resguardar la soberanía"

l presidente de China recientemente reelecto para un inédito tercer mandato, Xi Jinping, adelantó hoy durante el discurso de clausura de la Asamblea Nacional Popular (ANP) la importancia de invertir en la seguridad y defensa nacional para "resguardar la soberanía".



"La seguridad es el cimiento del desarrollo, mientras la estabilidad es un prerrequisito de la prosperidad", declaró hoy Xi en la sesión de clausura de la ANP.



"Debemos promover plenamente la modernización de la defensa nacional y las fuerzas armadas, y convertir a las fuerzas armadas populares en una Gran Muralla de acero que resguarde efectivamente los intereses de soberanía nacional, seguridad y desarrollo", agregó.



Xi se convirtió en el gobernante más poderoso en generaciones en China, cuando la APN ratificó el sábado pasado, en un nombramiento histórico, su continuación por otros cinco años como presidente del país más poblado del mundo.



Xi, de 69 años, agradeció a los miles de delegados en el Gran Salón del Pueblo de Beijing por la designación, y prometió "tomar las necesidades del país como mi misión, y los intereses del pueblo como mi medida".



También llamó a consolidar la estabilidad en Hong Kong y a la reunificación con la isla de gobierno autónomo de Taiwán, que Beijing considera parte de su territorio.



"La confianza del pueblo es la mayor fuerza que me impulsa, y también es una gran responsabilidad sobre mis hombros", expresó.



"El gran rejuvenecimiento de la nación china entró en un proceso histórico irreversible", sostuvo.



También el sábado fue elegido Li Qiang, un aliado cercano del presidente Xi, como primer ministro en una votación unánime de la Asamblea Nacional Popular (ANP).



Su antecesor en el cargo, Li Keqiang -quien se mantuvo en el puesto durante la primera década de Xi en el poder- anunció antes de dejar el puesto que China aspira a un crecimiento económico de "alrededor de 5%" este año.



Sin embargo, Li Qiang advirtió hoy en la ANP que alcanzar esa meta "no será una tarea fácil"



"Me temo que alcanzar nuestra meta de crecimiento de alrededor de 5% no sea una tarea fácil y requerirá que redoblemos esfuerzos", declaró Li en una conferencia de prensa en Beijing, informó la agencia de noticias AFP.



La modesta previsión "fue determinada después de una amplia consideración de varios factores", explicó Li a medios locales e internacionales que llegaron a la sesión de clausura de la Asamblea Nacional Popular (ANP), máximo órgano legislativo de China .



Li advirtió que se presentarán "muchos nuevos desafíos" para lograr el crecimiento.



Sin embargo agregó que la gente no está pendiente de las cifras del PBI chino.



Por el contrario, dijo, se preocupan más por "temas específicos cercanos a ellos", como la vivienda, el empleo, los ingresos, la educación y la salud.



La segunda mayor economía del mundo creció solo 3% el año pasado, uno de los niveles más bajos en décadas, debido al impacto de las restricciones por la Covid-19 y una crisis en el sector inmobiliario.



Li también fustigó el "cerco" y la "represión" de su país por parte de Estados Unidos, en un contexto de tensiones exacerbada con Washington.



"China y Estados Unidos pueden y deben cooperar. Si cooperamos, podemos alcanzar grandes cosas", afirmó Li, tras agregar que "el cerco y la represión no son una solución".



Los comentarios de Li marcaron el fin de más de una semana de reuniones de alto nivel en Beijing.