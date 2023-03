Reclaman la reincorporación de despedidos de las empresas Megaflex, Garbarino y EMA

Foto: Twitter

Ahora trabajadores despedidos de Megaflex, Garbarino y EMA cortan el Puente Pueyrredon. Basta de ajuste, basta de despidos pic.twitter.com/AsRhLTBiXa — eduardo belliboni (@EBelliboni) March 13, 2023

Trabajadores, movimientos sociales y partidos de izquierda reclamaron en la zona de Puente Pueyrredón, lo que generó un corte de tránsito en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires.El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni precisó por redes sociales que esa protesta incluyó a trabajadores de Megaflex, Garbarino y EMA, que reclamaron ser reincorporados a sus puestos de trabajo."Basta de ajuste, basta de despidos", escribió Belliboni por Twitter.En el lugar, los manifestantes desplegaron pancartas en demanda de la reincorporación a sus puestos de trabajo y con cuestionamientos al Gobierno nacional.Además del Polo Obrero, formaron parte del reclamo referentes del Frente de Izquierda.La protesta fue monitoreada por un cordón de seguridad montado por agentes de la Policía Federal Argentina.Esas acciones de protesta se inscriben en el plan de lucha anunciado por la Unidad Piquetera (UP) que comenzó este lunes, con demandas de ampliación de los planes sociales y para que el Gobierno nacional revise su decisión de disponer bajas en los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que no validen su identidad en forma digital.El plan de movilización de los movimientos sociales incluye marchas en las principales ciudades del país, con un acampe en Desarrollo Social, y se extenderá hasta el miércoles.Según lo votado en el último plenario, el plan de lucha incluye una movilización independiente el 24 de Marzo, en coincidencia con el Día de la Memoria, otra jornada de cortes de calles el 5 de abril y, en caso de no obtener respuestas, otros tres días de acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social los días 18,19 y 20 del mes próximo.Asimismo, para el 15 de mayo la agenda de los movimientos sociales prevé una gran marcha que finalizará en Plaza de Mayo dos días después.