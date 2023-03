Guardiola: "Mi tiempo en el City será juzgado por la Champions"

PEP 💬 "Evidentemente, la Champions League es especial. Es muy bonito poder mostrar nuestro club por toda Europa". — Manchester City (@ManCityES) March 13, 2023

El entrenador español Josep "Pep" Guardiola consideró este lunes que su paso por Manchester City será "juzgado" por sus resultados en la Liga de Campeones de Europa."Mi tiempo aquí (en Manchester City) será juzgado por la Champions. No quiero decir que esté de acuerdo con ello, pero estoy seguro de que seré juzgado por esta competición", aseguró Guardiola en la previa de la revancha de los octavos de final contra Leipzig, de Alemania.Esta es la séptima campaña de Guardiola al frente del equipo inglés en el torneo más importante de Europa y su mejor resultado fue la final de la temporada 2020/21 que perdió ante Chelsea.Solo en la primera participación (2016/17) quedó afuera en octavos de final, luego se despidió tres veces seguidas en cuartos de final y en la última temporada fue eliminado en semifinales."Desde el primer día me preguntan ¿Estás para ganar la Liga de Campeones? Nunca la ganamos, pero siempre somos favoritos", agregó "Pep" en conferencia de prensa.Guardiola llegó a Manchester City en 2016 y desde entonces suma once títulos nacionales, entre ellos cuatro Premier League.Manchester City, con Julián Álvarez y Máximo Perrone, recibirá este martes desde las 17 a Leipzig con la obligación de ganar para pasar directamente a cuartos de final después del empate 1-1 de la ida en Alemania.