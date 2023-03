Tolosa Paz llamó a "no usar a los pobres" y reiteró su pedido de validación de datos

Tolosa Paz señaló que, "de fondo, la discusión es política" y se debe dar "en las urnas, no usando a la gente más pobre de la Argentina". / Foto: Pepe Mateos

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, llamó este lunes a la dirigencia de las organizaciones sociales ay le reclamó a laque, en lugar de movilizarse a la sede de esa cartera, valide los datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para regularizar su situación.Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio 10 en la jornada en la que la Unidad Piquetera tiene previsto movilizarse y acampar frente a la sede de esa cartera, ubicada en la Avenida 9 de Julio y Belgrano.Se trata de un plan de lucha que, de acuerdo con lo anunciado, se extenderá hasta este miércoles.En ese marco, Tolosa Paz señaló que,y se debe dar "en las urnas, no usando a la gente más pobre de la Argentina".La funcionaria interpeló a Eduardo Belliboni, uno de los referentes de Unidad Piquetera, para que "encuentre y lleve" a los titulares del Potenciar Trabajo a realizar la validación depara regularizar su situación como beneficiarios de ese programa."Le sigo diciendo a Belliboni que tiene tiempo hasta el 15 de marzo para traer a las personas que en cuatro meses no han podido acercarse a ningún lugar para la validación de identidad", expresó Tolosa Paz.En ese marco, agregó:La funcionaria planteó que Belliboni "quiere que nosotros liquidemos a gente que no ha hecho la validación" y consideró que "eso sería muy injusto con todos los que lo hicieron y que realizan las contraprestaciones en todo el país".Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) se movilizarán este lunes aly comenzarán desde las 15 un acampe en las inmediaciones de esa sede.Una vez instalados los manifestantes en Desarrollo Social, UP pedirá una reunión con la ministra y dará inicio, con el acampe, al plan de lucha que se extenderá hasta el miércoles inclusive."Luego de reclamar insistentemente una respuesta de la ministra, marchamos al Ministerio. El ajuste sigue destruyendo el salario, la jubilación y los ingresos fijos de todos lxs trabajdorxs", expresó UP en un comunicado.Asimismo, la organización argumentó que lade dos dígitos en los precios de alimentos en los comercios de cercanías "se burla de los precios cuidados" y "suma más pobres e indigentes a los millones que ya había"."A eso se suma que se sigue retaceando y recortando los alimentos para los comedores populares que desbordan de pibes. Tal como lo reconocen las estadísticas oficiales, dos de cada tres pibes están por debajo de la línea de pobreza", agregó.Las agrupaciones que confluyen en UP, con ela la cabeza, reclaman además la provisión de herramientas para los emprendimientos productivos y cooperativas, necesarias para el trabajo diario que llevan adelante.