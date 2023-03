Científicos y diplomáticos de casi 200 países evalúan los peligros del cambio climático

Albert Rösti, consejero federal de Suiza, dio la bienvenida a los 650 delegados.

Half a degree makes a world of difference 🌍🌡️



2 degrees =

🔥 2.7bn people exposed to heatwaves

🚱 410m urban residents exposed to drought

🌊 49m people impacted by rising seas by 2100

🐻‍❄️ Ice free Arctic summers every 10 yrs

Científicos y diplomáticos de casi 200 países iniciaron una reunión en Suiza para aprobar el informe de síntesis del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas que resumirá los hallazgos publicados durante siete años, marcará los principales peligros y dará la pauta de cómo actuar a los gobiernos.La reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para aprobar el Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación se celebra en Interlaken, Suiza, hasta el 17 de marzo, con la asistencia de más de 650 delegados de casi 200 países.El documento integra y resume los hallazgos de los seis informes publicados por el IPCC durante el ciclo actual que comenzó en 2015, informaron desde el IPCC a través de un comunicado de prensa.Este resumen, que debe ser publicado el 20 de marzo, contendrá"Una vez aprobado, el Informe de Síntesis se convertirá en un documento de política fundamental para dar forma a la acción climática en el resto de esta década crucial. Para los formuladores de políticas de hoy y de mañana, un libro de texto muy necesario para abordar el cambio climático. No se equivoquen, la inacción y los retrasos no figuran como opciones", dijo hoy el presidente del IPCC, Hoesung Lee, al abrir la conferencia.El resumen del IPCC para los responsables de políticas medioambientales es la herramienta con la que los gobiernos pueden imponer cambios drásticos en sectores claves como la energía o la construcción., explicó a la agencia de noticias AFP Kaisa Kosonen, experta de la región nórdica del grupo ecologista Greenpeace, y observadora en estas reuniones.Desde su creación en 1988 el IPCC, un órgano intergubernamental formado por centenares de científicos, elaboró seis informes, cada uno de ellos dividido en tres partes y con miles de páginas que compilan observaciones científicas en todo el mundo."Los hechos demuestran que no estamos haciendo lo suficiente para responder a esta crisis. Las emisiones actuales siguen siendo las mayores en la historia de la humanidad", advirtió Stephanie Roe, responsable científica del grupo ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y autora contribuyente del informe del IPCC.Además, este resumen del IPCC será un documento esencial para la próxima conferencia sobre el cambio climático (COP28) en Dubái que se celebrará en diciembre.