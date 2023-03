Una mujer pudo haber participado del crimen de la jubilada de San Isidro

Di Paolo fue detenidos después de que la fiscal analizara sus movimientos en la casa de su madre.

"No queremos que solamente sea el señor Di Paolo el implicado en este hecho" Hugo López Carribero, abogado defensor

El abogado de Di Paolo pedirá que se investiguen otras tres hipótesis relacionadas con el crimen.

Se declara inocente

En la casa de Di Paolo la policía secuestró secuestró dinero, dos tablets, una notebook y dos teléfonos celulares, entre otros elementos.

La policía se llevó de la casa del acusado un almohadón con aparentes manchas de sangre.

Elementos Fuentes de la investigación revelaron que la única persona que había entrado al domicilio de De Vincenti había sido su hijo, que vive a la vuelta, en la misma manzana que su madre, a unos 150 metros de la escena del crimen.



Incluso, se estableció que el lunes por la tarde, cuando Di Paolo se retiró de la casa de su madre, lo hizo con una bolsa similar a la que anoche se secuestró en el allanamiento y que contenía dinero.



"Hay una cámara en la cuadra que grabó todo. Se lo ve entrar al hijo el lunes alrededor de las 18, se queda aproximadamente media hora y sale, en cuero, y con la bolsita rumbo a su casa", dijo a Télam una fuente judicial ligada al expediente.



En el allanamiento realizado en el domicilio del ahora imputado por matricidio, en la calle Herrera al 886 de Las Lomas, la Policía secuestró 3.000 dólares, 900.000 pesos, dos tablets, una notebook, dos teléfonos celulares y un almohadón con aparentes manchas de sangre.



Fuentes judiciales indicaron a Télam que, ante estos elementos y una serie de contradicciones que se detectaron en su relato, la fiscal de la causa, Carolina Asprella, del Área Criminal de la Fiscalía de San Isidro, dispuso la aprehensión de Di Paoli.

El abogado defensor de Aldo Di Paolo, el hombre detenido como acusado del crimen de su madre, una jubilada italiana de 90 años que fue hallada asesinada en su casa de la localidad bonaerense de Las Lomas de San Isidro, afirmó este lunes que "no descarta" ly adelantó que presentará en la causa un escrito en el que solicitará medidas para investtigar otras "tres hipótesis" del homicidio.Hugo López Carribero, abogado de Di Paoli (65), dijo en diálogo con el canal C5N estar en condiciones "de plantear y proponer tres línes investigativas" distintas a las del Ministerio Público Fiscal.El abogado adelantó que no descarta "la participación de una mujer" en el crimen de María Cristina De Vincentis (90), quien fue, en el interior de su vivienda, aunque se abtuvo de dar detalles al respecto.López Carribero contó que su cliente fue indagado el viernes último por el homicidio agravado por el vínculo de su madre, delito que prevé la pena de prisión perpetua."Vamos a empezar a trabajar en función de la resolución de su situación procesal, para saber si se le va a otorgar la prisión preventiva o quedará en libertad.. Como abogados tenemos como válida su declaración indagatoria, no tomamos en cuenta sus declaraciones testimoniales en sede policial ", dijo.Según relató al declarar, Di Paolo "estuvo el día lunes en la casa de la madre, el martes no estuvo, y finalmente el miércoles se encuentra con el cuerpo", expresó el letrado.Ante la consulta sobre una imagen captada por una cámara de seguridad en donde se ve al acusado ingresar y lugar retirarse de la vivienda portando una bolsa presuntamente con dinero,y le creyó, ya que "fue muy lógica".Di Paolo fue quien el miércoles 8 pasado llamó a la Policía para decir que había encontrado muerta a su madre y denunció el faltante de una serie de alhajas y del celular de la víctima.En su declaración indagatoria, el imputado negó haber cometido el crimen de su madre, y cambió el día en el que dijo haber ido por última vez a la casa de la víctima, ya que en su relato como testigo dijo que lo hizo el domingo y en segunda instancia que fue el lunes pasado.Además, reconoció que quedó grabado por "las cámaras saliendo del domicilio" de su madre con bolsas negras y azules porque, según él, "llevó mercadería para esa casa".