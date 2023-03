"Democracia plena es que Cristina pueda ser candidata. La mayoría queremos que sea ella"

Foto Camila Godoy

"No se puede pensar en candidaturas naturales con la principal líder proscripta, por eso todos debemos luchar contra esa proscripción" Nicolás Kreplak

"Hay mesas de trabajo en las que se van proponiendo nuevos eventos masivos. La concurrencia militante del sábado demostró la enorme voluntad que tenemos para construir ese reclamo social de una democracia plena"



Nada sin Cristina

"Me parece un error que haya compañeros y compañeras que piensen que se puede hacer peronismo sin Cristina, que se puede gobernar sin Cristina y que piensen que pueden dar las discusiones en el ámbito político electoral en un año como este, sin Cristina" Carlos Bianco

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que "la democracia plena" implica que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "pueda ser candidata" en las próximas elecciones y analizó que "el pueblo no tiene plan B porque el liderazgo natural no se traslada", al referirse al plenario realizado el sábado pasado por dirigentes del Frente de Todos (FdT) en Avellaneda."No se puede pensar en candidaturas naturales con la principal líder proscripta, por eso todos debemos luchar contra esa proscripción", dijo el funcionario en declaraciones a FM La Patriada. "Luche y Vuelve. Cristina 2023" fue la consigna de la convocatoria que la militancia realizó en la Universidad Tecnológica de Avellaneda para respaldar a la exmandataria tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que recibió en el juicio por la causa Vialidad, cuyos fundamentos fueron difundidos el jueves por el Tribunal Oral Federal 2 Kreplak manifestó que en el plenario "hubo compañeros de distintas procedencias, con paneles y charlas, en las que se planteó por qué es indispensable que Cristina pueda ser candidata para garantizar la democracia y que ciertos sectores del poder concentrados, como Cambiemos, el Poder Judicial y los medios, atacan a la democracia"., continuó Kreplak y señaló que ese "reclamo social" en la actualidad se advierte "en innumerables manifestaciones en la calle, en los lugares de trabajo, en las escuelas y universidades, de abajo para arriba".También cosideró que "no hay pruebas" para condenar a la titular del Senado dado que el de la causa Vialidad "es un fallo político"."La proscripción se voltea también sabiendo que hay un gran apoyo popular detrás de la Vicepresidenta", insistió y añadió: "La democracia plena es que Cristina pueda ser candidata. La mayoría queremos que sea ella. Aunque ella decida después no hacerlo, es indispensable expresarnos en ese sentido".Para Kreplak, "el pueblo no tiene plan B. El liderazgo natural no se traslada. Quienes estamos en el campo nacional y popular del peronismo queremos que sea ella".Por su parte, el jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, consideró un "error" que haya sectores que piensen que "se puede hacer peronismo" sin la Vicepresidenta."Me parece un error que haya compañeros y compañeras que piensen que se puede hacer peronismo sin Cristina, que se puede gobernar sin Cristina y que piensen que pueden dar las discusiones en el ámbito político electoral en un año como este, sin Cristina", sostuvo el funcionario provincial.Bianco repasó en diálogo con la radio AM 530 lo que se debatió en el plenario del sábado pasado bajo la consigna "Luche y Vuelve. Cristina 2023". Explicó que, "antes del impresionante acto, tuvimos unas 15 comisiones discutiendo la coyuntura actual, la necesidad de algunos cambios programáticos para un próximo Gobierno, pero todos básicamente pidiendo una candidatura de Cristina"."Hay una confusión y un error al pretender no tener en cuenta a Cristina para tomar decisiones del Gobierno, en lo que tiene más que ver con la estrategia política y táctica electoral", dijo el funcionario.Agregó que la Vicepresidenta "es la dirigente con más relevancia" dentro del Frente de Todos y "la única estadista que tiene la Argentina"."Es una persona respetada por lideres políticos de todo el mundo; es una compañera que permanentemente está caraterizando las situaciones de manera brillante y aportando ideas transformadoras", completó.