"Todo en todas partes al mismo tiempo" y "Sin novedad en el frente", cabeza a cabeza

La preferida de los pronósticos: "Todo en todas partes al mismo tiempo".

"Sin novedad en el frente", la tercera versión de la novela de Erich Maria Remarque.

se perfilan como las favoritas en las primeras dos horas de velada en la nueva entrega de los premios Oscar, que entrega la Academia de Hollywwod.El filme de Berger se impuso como Mejor Película Internacional y se consolida en los rubros técnicos con victorias en Dirección de Fotografía, Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora, mientras que "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo" se encamina en los rubros artísticos con la obtención de Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto.Sin embargo, la nota sobresaliente para este lado del mundo fue la victoria del drama antibélico alemán "Sin novedades en el frente, de Edward Berger, queel que se impuso y brindó un emotivo discurso, al borde de las lágrimas: "Este es el sueño americano", dijo al recordar su viaje en barco y su estadía de un año en un campo de refugiados antes de convertirse en actor.la que se hizo con la estatuilla y agradeció a sus padres, los icónicos Tony Curtis y Janet Leigh, desde el escenario, antes de dar lugar al número musical de la película "Ellas hablan", brindado por Diane Warren en la velada por la que competirá por vez 14, sin haberla ganado antes. Del filme participaron Lucía Puenzo y, como productor general, el argentino Lucas Akoskin.Más temprano,bajo producción de Netflix, como Mejor Película de Animación, en la gala de esta noche en el Teatro Dolby de Los Angeles. Del Toro, así, consiguió su tercer Oscar, tras las victorias con "La forma del agua" en las categorías Mejor Película y Mejor Dirección, además de haber sido nominado "El laberinto del Fauno" y "El callejón de las almas perdidas".en lo que pareció un premio más político que cinematográfico por el filme que narra la vida de Alexi Navalni, el opositor ruso que se encuentra preso en Moscú y que años antes había sido envenenado, quedando al borde de la muerte. La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, recibió el Oscar y desde el escenario le envió un mensaje a su marido.La ceremonia comenzó a las 21 puntual, con un raconto sobre los principales nominados por parte del conductor,que rescató las risas de los presentes con varios chistes sobre ellos. Un clásico de los Oscar y del humor estadounidense, donde la burla y el humor corren constantemente sus límites.En un extensa introducción, Kimmel repartió chistes para James Cameron y Tom Cruise, ausentes en la velada: Los dos que más insistieron en que volvamos a los cines, hoy no están acá"."Si algo violento ocurre, hagan lo que hicieron el año pasado: Nada", dijo el humorista ea la vez que rescató el regreso de las 23 categorías a la gala que se transmite en vivo: "Todas las categorías están aquí porque así la comunidad lo quiso, no así la televisión". Aunque a los ganadores de los denominados rubros técnicos casi no los dejaban agradecer, como le pasó a una de las maquilladoras de "La ballena", quien al intentar agradecer, le cortaron el micrófono y le subieron la música.Se trata de un nuevo intento de la máxima institución cinematográfica de Estados Unidos, cuyos premios quedaron a menudo empañados por la reacción negativa del público y de parte de los miembros de la industria a aspectos que van más allá de las películas.reclamó mayor y mejor representación racial en los premios; el #MeToo nacido en 2018 denunció los abusos machistas en la industria. El histórico error de Faye Dunaway y Warren Beatty que declararon, por segundos, ganadora como Mejor película a "La La Land" en vez de a la que sumó más votos, "Luz de luna", arruinó el final de la ceremonia de 2017.Las experimentaciones con el formato mostraron también una pérdida de rumbo: hubo galas sin presentador o presentadora, y hasta con múltiples anfitriones; se probaron cambios en el orden histórico y lógico de la entrega de galardones, de modo que un año la categoría máxima de Mejor película no fue la que cerró la transmisión; también se intentó recortar la duración total de la gala con la supresión de rubros técnicos del "vivo".