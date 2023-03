En el inicio de la gala, Del Toro hace historia con su tercer Oscar gracias a "Pinocho"

Guillermo del Toro, feliz una vez más / Foto: AFP.

Se entregó el primer premio de la noche: mejor largometraje de animación para “Pinocho” (@pinocchiomovie) de Guillermo del Toro pic.twitter.com/wQJN9V3I0b — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 13, 2023

El director mexicanoconsiguió su tercer Oscar con, bajo producción de Netflix, como Mejor Película de Animación, en la gala de los Premios Oscar que se entregan esta noche en el Teatro Dolby de Los Angeles.Del Toro ya había sido condecorado con "La forma del agua" en las categorías Mejor Película y Mejor Dirección, además de haber sido nominado "El laberinto del Fauno" y "El callejón de las almas perdidas".La ceremonia comenzó a las 21 puntual, con un raconto sobre los principales nominados por parte del conductor, el humorista Jimmy Kimmel, que rescató las risas de los presentes con varios chistes sobre ellos. Un clásico de los Oscar y del humor estadounidense, donde la burla y el humor corren constantemente sus límites.En un extensa introducción, Kimmel repartió chistes para James Cameron y Tom Cruise, ausentes en la velada: "Los dos que más insistieron en que volvamos a los cines, hoy no están acá"., dijo el humorista en referencia a la cacheta de Will Smith a Chris Rock, a la vez que rescató el regreso de las 23 categorías a la gala que se transmite en vivo: "Todas las categorías están aquí porque así la comunidad lo quiso, no así la televisión".Se trata de un nuevo intento de la máxima institución cinematográfica de Estados Unidos, cuyos premios quedaron a menudo empañados por la reacción negativa del público y de parte de los miembros de la industria a aspectos que van más allá de las películas.El histórico error de Faye Dunaway y Warren Beatty que declararon, por segundos, ganadora como Mejor película a “La La Land” en vez de a la que sumó más votos, “Luz de luna”, arruinó el final de la ceremonia de 2017.Las experimentaciones con el formato mostraron también una pérdida de rumbo: hubo galas sin presentador o presentadora, y hasta con múltiples anfitriones; se probaron cambios en el orden histórico y lógico de la entrega de galardones, de modo que un año la categoría máxima de Mejor película no fue la que cerró la transmisión; también se intentó recortar la duración total de la gala con la supresión de rubros técnicos del “vivo”. Ninguna opción gustó y este domingo los Oscar se apegan al formato clásico.