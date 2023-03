Ricardo Darín: "Está en el aire la moneda y hay que esperar que caiga"

Darín, Lanzani y Mitre, de etiqueta / Foto: Twitter.

El directory los actoresatravesaron la alfombra champán de la 95 entrega de los Premios Oscar que entrega la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood esta noche en Los Angeles.En su ingreso al Dolby Theatre de Los Ángeles, en donde comenzó la ceremonia de la 95° edición de los Premios Oscar, Ricardo Darín dijo que "está en el aire la moneda y hay que esperar que caiga", al referirse a las chances de "Argentina 1985" de alzarse con el galardón a mejor película extranjera.Junto al director Santiago Mitre y al coprotagonista Peter Lanzani, el actor que encarna al fiscal Julio César Strassera señaló que el filme recorrió "un largo camino y muy generoso" hasta llegar ahí y que fue "una fiesta tras otra", en alusión a su buen paso en los distintos festivales internacionales y en la temporada de premios.También destacó el "enfoque tremendamente humanista" del filme que retrata la lucha para enjuiciar a los genocidas de la última dictadura cívico-militar que vivió el país, puntualizó que la película "recuerda a esas personas que sufrieron" y remarcó que "en medio de esta algarabía, no nos olvidamos de eso"Además celebró el apoyo que el filme tiene por parte de la sociedad argentina en general."Llegamos en las camionetas que nos traen y tuvimos que esperar un poco porque no habían abierto y nos sorprendió que en la vereda de enfrente había un grupo muy grande de argentinos alentándonos con la camiseta de la selección", contó.Los tres encabezan la representación deel filme que reconstruye al juicio de los principales responsables dela dictadura militar iniciada en 1986, por instrucción del entonces presidente Raúl Alfonsín.El filme argentino que tuvo un costo de producción de 22.000.000 de pesos, Darin encarna al fiscal Julio César Strassera, mientras que Peter Lanzani a su compañero en esa misión Luis Moreno Ocampo.El filme argentino enfrenta a la superproducción alemana rerspaldada por Netflix "Sin novedad en el frente", que costo 2o millones de dólares, a la producción belga "Cerca", a la irlandesa "The Quiet Girl" y a la polaca "EO", de Jerzy Skolimovski.