El Sevilla de Sampaoli consiguió un triunfo clave con goles de Ocampos y Lamela

Soulé marcó su primer gol en la victoria de Juventus ante Sampdoria

El juvenil argentino Matías Soulé marcó su primer tanto en Juventus, al anotar el cuarto y último gol en la victoria del conjunto de Turín como local frente a Sampdoria por 4 a 2, en partido por la vigésimo sexta fecha de la Liga de Italia de fútbol, que lidera cómodamente Napoli.



El encuentro se llevó a cabo en el estadio Allianz Arena, en la ciudad piamontesa de Turín, y el marplatense Soulé, de apenas 19 años, selló la victoria con un cabezazo a escasos metros del arco, al tomar un rebote en el travesaño luego de otro golpe de cabeza del serbio Dusan Vlahovic, a los 48 de la parte final.



Soulé había ingresado a los 27 minutos del segundo tiempo por el italiano Fabio Miretti, mientras que también jugó otro juvenil argentino Enzo Barrenechea; al tiempo que el bonaerense y campeón del Mundo Leonardo Paredes fue suplente, y otro consagrado en Qatar 2022, el rosarino Ángel Di María no actuó en la "Vecchia Vignora" por estar afectado de fatiga muscular y no fue incluido por precaución.



Los otros tantos de la "Juve" fueron convertidos por el brasileño Bremer (11m. PT), y el francés Adrien Rabiot (26m. PT y 19m. ST), al tiempo que Sampdoria, donde jugó el argentino Bruno Amione, había alcanzado el empate por las anotaciones del italiano Tommaso Augello (31m. PT) y el serbio Filip Djuricic (32m. PT).



Con esta victoria, Juventus, que recibió una quita de 15 puntos por adulterar sus balances contables; llegó a las 38 unidades y está en la séptima posición, a 30 unidades del líder Napoli; mientras que Sampdoria se quedó con apenas 12 y marcha último, junto con Cremonese.



Más temprano, Fiorentina consiguió su quinta victoria consecutiva, cuarta por la Serie A de Italia, tras vencer a Cremonese 2 a 0 de visitante, con la presencia de los argentinos Lucas Martínez Quarta y Nicolás González.



El ex defensor de River Plate integró la formación titular y el ex delantero de Argentinos Juniors ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo cuando el marcador ya tenía cifras definitivas.



El equipo "violeta" consiguió sus tantos por intermedio de Rolando Mandragora (27m.PT) y el brasileño Arthur (5m.ST).



La victoria, que se combinó con la alcanzada el jueves ante Sivasspor de Turquía por la Liga de las Conferencias UEFA, dejó a Fiorentina en el undécimo puesto con 34 puntos. Cremonese, con 12, comparte el último escalón junto con Sampdoria.



Por su parte, Roma, donde el cordobés y campeón del Mundo en Qatar 2022 Paulo Dybala marcó un gol, cayó sorpresivamente en el estadio olímpico de la capital italiana ante Sassuolo por 4 a 3.



= Resumen de la 26ta fecha de la Serie A =



Viernes: Spezia 2 - Inter 1.



Sábado: Empoli 0 - Udinese 1; Napoli 2 - Atalanta 0 y Bologna 0 - Lazio 0.



Domingo: Lecce 0 - Torino 2; Hellas Verona (jugó el argentino Adolfo Gaich) 1 - Monza 1 y Cremonese 0 -Fiorentina 2, Roma 3 - Sassuolo 4 y Juventus 4 - Sampdoria 2.



Lunes: Milan-Salernitana (16:45, ESPN y Star+).