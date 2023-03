Brendan Fraser ganó su primer Oscar como Mejor Actor

Brendan Fraser en "La ballena", todo el tiempo delante de la cámara dirigida por Darren Aronofsky.

El estadounidensecumplió con todos los pronósticos y se impuso en la categoría de Mejor Actor en la 95ta. edición de los premios Oscar por su conmovedora composición en "La ballena", dirigida por Darren Aronofsky, de un profesor universitario con obsesidad mórbida que lucha por poder revincularse con su hija.De esta manera, se confirmaron las apuestas y las previsiones que ubicaban a Fraser como el gran favorito para alzarse con el preciado galardón por sobre el resto de la terna conformada por Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("Los espíritus de la isla"), Paul Mescal ("Aftersun") y Bill Nighy ("Living")."La ballena" retrata la vida de Charlie, un recluido docente de inglés de casi 300 kilos que da sus clases de manera online desde su casa debido a las dificultades para desplazarse que padece por su enfermedad, aunque lo hace con la cámara apagada por las inseguridades que su apariencia le genera.Consumiendo comida chatrra de manera descontrolada, en algo así como un suicidio lento, doloroso y humillante, el personaje de Fraser no sólo debe lidiar con el dolor que le provoca la muerte de un exalumno devenido en su pareja sino el subsecuente abandono de su esposa, Mary (Samantha Mrton) y principalmente de su hija, Ellie (Sadie Sink).En el filme, el actor demostró poseer una amplia paleta interpretativa, aún cuando debe luchar para abrirse paso por una agobiante caracterización de prótesis y maquillaje, aunque estas labores actorales de transformación suelen sumar puntos entre las y los votantes de la Academia.Antes de obtener esta estatuilla, Fraser había ganado el premio que entrega el Sindicato de Actores de Estados Unidos y el lauro en esta categoría en los Critics' Choice Awards, junto a la cosecha de otras nominaciones en la temporada de premios en los Bafta británicos y en los Globos de Oro.Además, se trata de una suerte de revancha profesional para el actor -que actualmente se prepara para trabajar bajo las órdenes de Martin Scorsese en su próxima película, "Killers of the Flower Moon"-, quien volvió del olvido de Hollywood después de gozar de una muy amplia popularidad a fines de los 90 con protagónicos en títulos como "George de la selva" (1997) y la trilogía de "La momia" (1999-2008).