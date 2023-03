El Norte Grande vuelve a reunirse, en un año clave para los gobernadores

Una de las últimas reuniones del Norte Grande, presidida por Juan Manzur, cuando era Jefe de Gabinete.

Daniel Filmus presentará un proyecto de federalización de la ciencia para el desarrollo de la región / Foto: archivo Eugenia Neme.

, con una agenda orientada a lograr acuerdos para "eliminar las asimetrías" de esa zona y continuar con "la difusión para conquistar nuevos mercados y el apoyo de organismos internacionales de crédito", en un contexto signado por los comicios provinciales y nacionales.y, en esta oportunidad, se sumarán empresarios representantes de la agroindustria, la Unión Industrial y de las medianas empresas.En ese contexto,Y, por otra parte, "presentarse en el mundo como una región con varias oportunidades de inversión y comercialización", siendo el litio el principal material de promoción junto con la yerba mate y el turismo.Sin abandonar la agenda política y las negociaciones internas partidarias en cada provincia, los gobernadores de diferentes espacios políticos que integran el Norte Grande abren un paréntesis y dan una muestra de unidad de la región en búsqueda de avanzar en las postergaciones de décadas.Con esa meta,Raúl Jalil, de Catamarca; Jorge Capitanich, de Chaco; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Gerardo Morales, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero -presidente protempore del Norte Grande-; y Juan Manzur, de Tucumán.Esta será la primera reunión del año, en la que además participarán los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Cultura, Tristán Bauer; de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggioti. Todavía no se confirmó la participación del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.En primer lugar, según la agenda a la que tuvo acceso Télam, la asamblea de gobernadores realizará un balance de la campaña del Norte Grande en la Costa Atlántica durante este verano y planteará una propuesta de actividades para visibilizar a la región durante el 2023.Luego,En tanto, desdeEl ministro Filmus presentará "El impacto de la federalización de la ciencia en el Norte Grande Argentino: Una estrategia para el desarrollo integrado", según informaron los organizadores.Por su parte, Bauer, quien participó del primer Festival Cultural del Norte Grande que se realizó el pasado 3, 4 y 5 de marzo en Oberá, Misiones, dará un informe sobre el aspecto cultural en la región y el fomento para la mayor difusión de los eventos.En ese sentido, ese festival tiene el fin de fomentar la cultura de las provincias de esa zona del país y de visibilizar a sus artistas en grandes escenarios y espacios de participación.Entre otros temas, figuran además el seguimiento de la solicitud de una misión técnica a Brasil; los temas vinculados a obras de infraestructura y su presupuesto para mejorar el transporte y la energía y la realización del Corredor Bioceánico junto a la segmentación de los subsidios al gas.Por otra parte,Además de los funcionarios nacionales, participarán de la primera asamblea del año los representantes de la Cámara Agroindustrial Argentina y la Unión Industrial del Norte Grande (Uninoa) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).En el aspecto político hay un tema que no fue incluido en la agenda oficial, pero en los discursos de los mandatarios, que derivó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.La distribución federal de los recursos es uno de los temas más calientes en los debates. En este punto comienza a vislumbrarse una mayor cuestión partidaria por parte de los mandatarios radicales Morales y Valdés, que durante el año pasado avalaron a Rodríguez Larreta por ser del mismo espacio, ya sea con declaraciones o con su silencio. Mientras, el resto de los gobernadores, del Frente de Todos, presentaron recursos ante el máximo tribunal y luego denunciaron penalmente e impulsaron el juicio político contra la Corte.Muy diferente es el panorama para los mandatarios de Corrientes y de Santiago del Estero, que no irán a las urnas para renovar el Gobierno provincial, ya que están desfasados un año del calendario electoral nacional.