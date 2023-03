Agenda de Diputados: Rosario, juicio a la Corte e informe del jefe de Gabinete

La Cámara tratará la creación d eun juzgado en Santa Fe. /Foto: VIctoria Gesualdi.

Un juzgado federal para Santa Fe

El juicio a la Corte

La comisión de juicio político seguirá el debate del proceso a los integrantes de la Corte. /Foto: VIctoria Gesualdi.

El informe del Jefe de Gabiente

Agustín Rossi hará su informe ante la Cámara. /Foto: Pepe Mateos.

Otros temas

La Cámara de Diputados avanzará la próxima semana con, en tanto aguarda el informe de cuantificación del gasto de implementación dely avanza en el proceso previo a la presencia del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, prevista para el miércoles 29.obtuvo la última semana dictamen de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal, pero para llegar al recinto aún debe sumar el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.Ese cuerpo de trabajo que preside el oficialista Carlos Heller es el que debe cuantificar el gasto que implica en materia edilicia y de personal la puesta en marcha de los nuevos estamentos en el organigrama o la ampliación de los ya existentes.Para avanzar en esa dirección, la semana pasada se solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice ese análisis de costos, tarea que, según la respuesta, recién estaría lista para el jueves 16 o viernes 17.Así,en la que se dictaminaría sobre el proyecto, con la expectativa de poder llevarlo al recinto el miércoles 22 o, a más tardar, el martes 28.El proyecto en cuestión logró destrabar el distanciamiento parlamentario entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), en medio de la estrategia del interbloque opositor de no habilitar ninguna otra iniciativa hasta tanto el oficialismo desista de continuar con el proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema.Pero el FdT no se hace eco de lo que considera una "extorsión" y avanza en la etapa de recolección de pruebas y testimonios con una convocatoria a invitados que continuará, el próximo martes, con un nuevo llamado al fiscal Carlos Stornelli, quien la semana pasada avisó que respondería por escrito.Desde la comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard desestimaron esa solicitud del fiscal y reiteraron el llamado para que se acerque al Congreso; si vuelve a ausentarse, advirtió la legisladora, "deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública".Junto a estos dos temas,cumplirá con el mandato constitucional de presentarse mensualmente -en forma alternada- en Diputados y en el Senado.En la dinámica de esa visita, entre el miércoles y el viernes de la semana pasada estuvo abierto el plazo para que los diputados de los diferentes bloques pudieran adelantar las preguntas por escrito, que el ministro coordinador deberá responder antes de su presentaciónEn medio de la agenda, para el miércoles 22 el radical Julio Cobos, junto a diputados de otras bancadas -incluyendo tres cuyanos del FdT- solicitó una sesión especial para debatir sobre la problemática de los poseedores de créditos hipotecarios UVA.haría fracasar esa convocatoria, que según fuentes parlamentarias sería sólo de carácter "testimonial".Una de las posibilidades que se manejan, para amortiguar ese eventual fracaso, es realizar una nueva convocatoria a la Comisión de Finanzas para que retome el tema tras el impasse del verano, aunque en las reuniones de 2022 no habían logrado mayores avances.En tanto, otro tema que espera ser abordado por el plenario es el de, que obtuvo dictamen el pasado 7 de febrero, y que el oficialismo aspira a incluir en el temario de las próximas sesiones a sabiendas de que, para conformar el quórum, no contará con JxC, más allá de que algunos de sus integrantes anticiparon que al momento de la votación acompañarán porque se trata de "un parche necesario".En cuanto a la prédica de la oposición para avanzar en la anunciada "agenda propia", por ahora la ley de Alquileres, uno de sus temas más demandados, no logra cerrar los consensos internos.Al proponer la derogación de la ley vigente, Cobos entusiasmó a algunos propios pero espantó a eventuales aliados; mientras el oficialismo considera que, ante el posible escenario planteado por JxC, dejar las cosas como están es el "mal menor".