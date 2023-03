Los 60 de Fito Páez: 11 canciones y 6 décadas para celebrar

Páez, en su regreso a Rosario, a los 30 años de "El amor después del amor". (Foto: Sebastián Granata).

Fito en escena. (Foto: Luis Remón)

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Parte del aire

Ciudad de pobres corazones

Solo los chicos

Tercer mundo

El amor después del amor

Circo Beat

Dar es dar

Gente en la calle

Los años salvajes

“Cuando estoy en el escenario me siento en el cielo. El escenario es mi vida. Cuando termino de tocar es cuando más descolocado me siento y no logró comprender qué pasó. Yo trato de no hacerme demasiado problema por esto porque sé que”,. Quedaban por delante las canciones, y quedaron para siempre.Para celebrar los 60 años de vida del compositor de "la música de los sueños de tu juventud", este repaso por algunos de los himnos que marcaron nuestra historia, canciones que, como el propio Fito expresó. Algunas con pasión, otras con más diseño, pero no hay nada de lo que haya hecho de lo cual me pueda arrepentir. Todo me llevó hasta aquí"“Componía “Del 63” y sentí que tenía entre manos algo heavy, sin saber por y para qué. Mucho después entendí que también era heavy para alguna gente. No para todo el mundo, para los de mi edad sí”.Lo cuentan Laura Ramos y Cynthia Lejbowicz en su libro: Una tarde en la sala de ensayo del grupo de Baglietto, Páez empezó a juguetear con el piano y encontró una melodía. Momentos después saltaba del taburete hacia el escritorio de Mónica, una asistente de la oficina, para descerrajarle una serie de preguntas:"¿A Kennedy lo mataron en el 63? ¿Vietnam fue después, no? ¿Fue en el 69 lo de la Luna por TV? Después de agotar sus últimos billetes en un quiosco, Fito tomó un colectivo y se fue a su casa de La Boca. Estaba solo y se encerró en la cocina. Puso la pava a calentar, fumó Particulares uno tras otro y antes del amanecer tuvo la letra lista. Poco más tarde empezó a cantar del 63 en los shows de Baglietto"., y comenzaba a nutrir de clásicos a la historia del rock argentino.“Tengo una nueva letra que dice “Y uniré las puntas de un mismo lazo”, que eso para mí significa muchas cosas; unir la chacarera con el rock, unir los sexos, unir esta galaxia con otra, Olmedo con Mercedes Sosa”, explicaba Fito a la Revista Pelo, en 1984, yLa inolvidable “Parte del aire”, del disconace cuando, con la partida de su padre, Rodolfo Páez, Fito se encontró huérfano de madre y padre con tan solo 22 años. “Navidad del 85, acababa de morir mi padre yMi madre falleció cuando yo tenía ocho meses, así que me pareció interesante la posibilidad de pensar en un romance atravesando el tiempo. Las ideas de transmigración de las almas y la vida después de la muerte rondan estas líneas, aunque pensándolo bien no soy muy amigo de ellas” escribió Fito cuando editó una nueva versión de la canción en su disco Euforia.En noviembre de 1986, Fito Páez se encontraba de gira en Brasil cuando recibió el llamado que le dio una de las peores y más dolorosas noticias de su vida: su abuela y su tía, las dos mujeres que lo criaron desde los de 8 meses de edad cuando muere su madre, habían sido halladas asesinadas en su domicilio de Rosario. Fito reflexiona en "Hay cosas peores que estar solo", el libro de Federico Anzardi, que “Ciudad de pobres corazones es un álbum que hubiera preferido no hacer. Son experiencias que no se las deseo ni a mi peor enemigo. Una tragedia así te despierta un sentido y un sinsentido de la existencia”.“Al tema lo hice bien como un chico, en un solo tono, poniendo la fantasía ahí en el medio. Me pareció que estaba bien hacerle un tema a los chicos;, de los colectivos, de los que venden diarios... Es como relacionarme con un amigo, ponele, algo así”, le contaba Fito a Gloria Guerrero en diciembre de 1988, para sus gloriosas páginas de la Revista Humor. Los hijos llegarían varios años más tarde, y esta canción continuaba sonando.En enero de 1990, Fito reflexionaba sobre el corte de su nuevo álbum, en una entrevista nuevamente con Gloria Guerrero, incluida en su libro“Tercer mundo es un relato. Quiere ser como un chiste. Es una joda a todos los personajes que a mí me parecieron como representativos. La letra es mucho más larga lo que pasa es que no se me acababa nunca…Hay tantos personajes:. No les di una contemporaneidad, sino que lo hice como si fuera un sueño. Todo lo que canto es lo que sueñan los tipos: es decir, lo que arrancaron soñando, y cómo terminó. Es como un chiste sobre el mundo en que vivimos: un rap funky nato. Es reírse. Yo en este momento no tengo un peso, no tengo un manager, no tengo disco, no tengo nada, me prestaron plata los amigos, en los restaurantes me dan de comer fiado porque me conocen…. Y bueno, pero también me queda el humor, todavía.. Es como dice la letra: “Nena, hoy vuelvo a casa a soñar con vos y en cada grito me hundo, me hundo, me hundo. Pero vuelvo a casa a soñar. No puedo andar con un chumbo en el bolsillo. Lo mío es la imaginería. Yo construyo desde ahí”.Cuando Fito estaba llegando a sus 30 años de vida, llegó el amor, después del amor, y se transformó en disco. “El amor después del amor”, se convertiría en, y allí se desplegaba todo el universo musical de Fito Paez, en donde las voces de mujeres tenían protagonismo:, convergieron en este álbum, y muchas otras artistas, ya habían cruzado, o cruzarán, sus caminos musicales con el de Fito, como Liliana Herrero, Alina Gandini, Laura Vázquez, Lali Espósito, Nicki Nicole, Zoe Gatusso.Siguen corriendo los años 90, y Fito instala su "Circo Beat" de puertas abiertas.“Esta payasada política que tenemos alrededor;y los gauchos; el circo es una mariposa contra una tela de araña y una lagartija cuidándola. Todo eso es este circo", describía él mismo en una entrevista para la televisión mexicana del año 1995."'Dar es dar' es un poco lo bueno que pude aprender de Charly. Esa actitud de despojo. Incluso, hecho en los tonos de Charly, a la manera de Peluca Telefónica, con ese desparpajo tan genial que tiene ese tema. Habla de dar, y lo que recibís también es libertad; y un poco contra los traumatismos, contra el hedonismo psicoanalítico, contra la tensión, contra el resentimiento, contra la agresión de la cual soy víctima también: dar es dar.", se lo escucha decir en una entrevista realizada como parte del material promocional de su disco Euforia (1996), en el que está incluida esta canción.Nuevas generaciones de cantantes y de públicos continúan sumándose a la obra de Fito, siempre vigente, y con el amor intacto. Pueden escucharse las hermosas versiones de Zoe Gotusso de “Fue amor”, o de “Un vestido y un amor”, grabadas cuando aun era parte del duo Salvapantallas; a Nicki Nicole, que en la versión acústica de su hit “Plegarias” rinde un homenaje al maestro de la canción, incorporando versos de “Brillante sobre el mic”; o bien a Lali Espósito, que suele incluir en su repertorio una canción de Fito, y que fue su invitada a participar de uno de los últimos trabajos del rosarino, “Gente en la calle”.Y finalmente, la canción que se abre paso en el álbum, y su reflexión:"Es una canción que. Recuerdo épocas de juventud, sin nostalgia, sin opinión tampoco. Los hechos empíricos, en fin. Y, al final tiene una frase muy hermosa que dice 'estos son mis años salvajes. El infinito está ahí afuera. Ya estoy curioso del vuelo'.Infinitos 60 años, Fito. Y vida infinita a estas canciones.