Deportivo Papa Francisco, el club que lleva los colores de la bandera del Vaticano. Foto: Cris Sille

"Francisco nos dijo que siguiéramos, que la idea era genial y que nos apoyaba en lo que hiciéramos en este proyecto"

La historia del club nació en las calles de San Francisco Solano. Foto: Cris Sille

El puntapié inicial

"Nosotros tenemos que estar preparados, porque muchas veces tenemos que ser terapeutas, psicólogos y hasta padres, porque muchos de los chicos venían de realidades terribles con padres presos o muertos por delincuencia o la droga"

Cuando el Papa recibió a los representantes del club

La institución homenajea los valores que pregona el Papa Francisco.Foto: Cris Sille

Las diferentes crisis que afectaron al club

"Nosotros al no tener financiamiento del municipal ni publicitario se nos hizo imposible mantener a los profesores, las instalaciones y hasta el pago de la liga"

Hace 10 años un grupo de jóvenes de San Francisco Solano, en el sur del conurbano bonaerense, decidió crearque asumió en 2013, club que busca difundir "los valores que pregona el Papa Francisco entre los jóvenes"., cuando Jorge Ramírez, Mario Lugo, Jorge Grillo, José Kravetz y otros jóvenes"Lo que buscábamos era ayudar y en poco tiempo logramos que muchos pibes de diferentes barrios se acercaran a nuestro club para practicar en las diferentes disciplinas",, donde reside el exarzobispo de la Ciudad de Buenos Aires.Montero, en sus inicios dentro del club, era preparador físico de las categorías juveniles de futbol, aunqueEntre los valores que se pregonan en la institución son el respeto, la educación, la cooperación, la transparencia y la honestidad, que según el director deportivo, se replican en la Selección de Fútbol."Como institución nos sentimos identificados con la Selección y en especial por Scaloni (Lionel) y Messi (Lionel) porque a lo largo del certamen del campeonato del mundo se vio que el equipo jugaba sin trampas, ni chicanas y eso es lo que pregonamos"., un torneo de regional que congrega a varios equipos bonaerenses.Según Montero,"Nosotros no teníamos problemas de conducta ni de violencia dentro de los partidos, porque era uno de los principales principios que pregonamos", agregó el dirigente.Sobre este aspecto, Montero rememoró que una vez intento retirar a su club de la liga Lujanense "cansado de la trampa del futbol", aunque a último momento los dirigentes lo convencieron para que regrese a la competición., entre otros.En septiembre de 2014, cinco meses después de su primer partido oficial y a once meses de su creación,, en donde le entregaron una camiseta del club con su nombre y la numero 10 en el dorsal., rememoró Montero sobre su encuentro con el Papa."Nosotros tenemos que estar preparados, porque muchas veces tenemos que ser terapeutas, psicólogos y hasta padres, porque muchos de los chicos venían de realidades terribles con padres presos o muertos por delincuencia o la droga", destacó Montero.El director deportivo admitió que "uno que recorre los barrios observa que la droga ya está instalada, que abundan 'los soldaditos', y, cuando uno se mete ahí y busca pregonar los valores de Francisco, los chicos no te creen porque ganan plata fácil con la venta de droga".y agregó: "Muchas veces pensamos en dejar de lado todo debido a que los valores que uno pregonaba se iban por el vacío"., llegando a la cantidad de 350 inscriptos en sus actividades que se dictaban de manera libre y gratuita.Sin embargo,tanto estatal como privado., en cuyas clases participan más de 50 chicos."Nosotros al no tener financiamiento del municipal ni publicitario se nos hizo imposible mantener a los profesores, las instalaciones y hasta el pago de la liga. Por ese motivo decidimos por un tiempo dejar de competir hasta que pueda normalizarse la situación", admitió Montero con congoja.En el contexto del décimo aniversario de la asunción del Papa Francisco y de la institución deportiva, remarcó que "es un sueño poder pregonar estos valores en un difícil y con el sueño latente de volver a competir en alto rendimiento y poder tener nuestro lugar propio de entrenamiento."