Fito Páez cumple 60 años de una vida narrada en canciones

Los avatares de su vida, su infancia en Rosario, sus amores, la llegada de sus dos hijos, el permanente tributo a sus héroes musicales, sus puntos de vista sociales y políticos y su amor por el cine y la literatura -áreas en las que además incursionó- también fueron debidamente explicitados por Fito a través de canciones o discos completos.

En medio de uno de los momentos más brillantes en sus cuatro décadas de trayectoria profesional, cuyo próximo paso seránde una vida que podría ser reconstruida en todos sus aspectos a través de su profuso y -en su gran mayoría- soberbio repertorio, susceptible de engrosarse aún más a juzgar por sus prolíficos últimos movimientos.Pues aunque nunca bajó el ritmo de sus producciones, el artista rosarino se despachó en los últimos tres años, cuando aún no se habían acallado los ecos de su exitoso disco "La ciudad liberada", de 2017, con cuatro álbumes -tres de ellos como parte de una trilogía-, mientras ultima los detalles deLa gran particularidad en estos casos en que todos ellos contaron con la aceptación generalizada del público y la crítica, lo que lo llevó a protagonizar multitudinarios conciertos en nuestro país y otras partes del mundo, a encabezar festivales musicales; a la vez que lo hizo acreedor de numerosos premios de la industria, entre los que destacaOcurre que, aunque, heredero natural de una línea musical que tiene a Charly García y Luis Alberto Spinetta como máximos exponentes, muchas de sus producciones, especialmente en este siglo, a veces pasaron inadvertidas entre el gran público y fueron cuestionadas por la prensa especializada, por lo que este luminoso presente pareciera ser la gran cosecha de una inclaudicable labor y el reconocimiento a su inagotable talento.Más allá de las lógicas altas y bajas en su producción, lo cierto es que a través de toda su obra, Fito Páez fue narrando su vida y los distintos momentos que atravesaba:, pasando por la carta de presentación formal que significaron los versos de "Del 63" - primer corte de su homónimo disco debut-, su forzada pérdida de la inocencia en "Ciudad de pobres corazones" y "Ey!", y su resurgimiento personal tras la oscuridad gracias al amor y la conquista del público masivo con "Tercer Mundo", "El amor después del amor" y "Circo Beat".El hecho de que fuera una figura reconocida por el público rockero cuando aún no había llegado a los 20 años y que poco tiempo después ya acumulara enen su propia voz- y discos que se ubicaron entre los mejores de la historia de la música popular argentina, como "Giros", acaso lo hicieron blanco de un nivel de exigencia pocas veces reclamada a otros artistas.La herencia musical de Fito pareciera provenir de. A pesar de que no la conoció y fue criado por su padre, su abuela y una tía abuela, en una casa en donde se consumía música de todos los estilos, el pequeño Rodolfo mostró desde temprano gran facilidad frente a las teclas, aunque poco apego a los rígidos métodos de las academias.Tras integrar varios grupos juveniles,, en una movida que fue conocida como la Trova Rosarina. Allí descolló como arreglador y autor, con clásicos como "La vida es una moneda", "Actuar para vivir", "Tratando de crecer" y "Un loco en la calesita", entre tantos.El mundo del rock local le abrió la puerta grande cuando, una plataforma que le permitió grabar, en el que proyectó su enorme futuro, sobre todo a partir del genial tema "Tres agujas". La gran confirmación llegó con "Giros" (1985), el más acabado compendio hasta allí del cruce entre el rock y la música popular argentina, con temas como "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "11 y 6", "DLG" y "Cable a tierra", por citar apenas algunos.La buena estrella para Fito continuó con el EP; el álbum conjunto con Luis Alberto Spinetta "La la la" y la vida en pareja con Fabiana Cantilo; peroAunque volcado a un estilo más dark, la calidad compositiva de Fito se mantuvo intacta, tal como quedó demostrado en el catártico disco "Ciudad de pobres corazones" (1987) y en "Ey!" (1988)., como él mismo dijo en una entrevista a Télam al cumplirse los 30 años de esa producción, en la que además mostró un nivel de sofisticación superior. Allí está tu gran clásico "Y dale alegría a mi corazón"., trajo la luz definitiva y fue fuente de inspiración para el consagratorio "El amor después del amor" en 1992.Grandes estadios, difusión en las más importantes radios comerciales y exitosas giras marcaron esa etapa, que siguió con, aunque también le valió el alejamiento y la crítica de fans y periodistas "puristas", en una relación ambivalente que se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, Fito seguía acumulando clásicos, como "Mariposa Technicolor" y "Dar es dar".Tras, el fin de siglo encuentra al rosarino enfocado con "Abre" (1999) y la llegada de su primer hijo, Martín, reflejada en "Rey sol" (2000). Pero también había espacio para la descripción de una sociedad que se desangraba tras la fiesta neoliberal de los `90 a través de la cruda "El diablo de tu corazón", sobre la que volvió en vivo en recientes tiempos de macrismo explícito.A partir de allí, Fito fue sumando un disco tras otro, aunque muchos de ellos quedaron en el olvido y ni siquiera arrojaron grandes clásicos, como había ocurrido indefectiblemente hasta ese momento. Prueba de ello es que casi no aparecen canciones de esa etapa en los conciertos de los últimos años ni perviven en la memoria colectiva.Sin embargo, siguió dando cuenta en sus temas de sus rupturas amorosas, encuentro de nuevos amores,, sus puntos de vista y su permanente tributo a sus ídolos musicales -tal como ocurrió en discos como "Moda y pueblo" (2005), "Canción para aliens" (2011) o "Rock and Roll Revolution" (2014).Con un Charly García alejado de la vida pública y las tempranas muertes de Spinetta y Gustavo Cerati, Fito comparte en la actualidad con Andrés Calamaro el título de gran referente de la tradición rockera local, aunque con pasos más sólidos respecto al ex Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez., el rosarino ostenta un catálogo plagado de grandes páginas, llena estadios, es mimado por la prensa local e internacional y cuenta con la devoción de un público masivo. Y eso que apenas cumple 60 años.