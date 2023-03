Más de 5 mil toneladas de basura acumuladas en París por el paro de recolectores

Basura acumulada en Francia por el paro de recolectores. Foto: DPA

La opinión de los franceses

La reforma

Bolsas de basura se acumulaban este domingo en la capital francesa, cona raíz de una huelga de recolectores que ya lleva siete días, en el marco de las protestas en rechazo a la reforma del sistema jubilatorio. Además de la recolección,, lo que explica que en algunos barrios, las bolsas ocupen toda la vereda, según informó la propia alcaidía.Los agentes de la municipalidad recolectan la basura en la mitad de la ciudad mientras la otra es gestionada por prestatarios privados., edad que se retrasaría a los 59 años si se aprueba la reforma de las pensiones.El proyecto, impulsado por el presidente Emmanuel Macron, busca llevar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como hasta ahora- para cobrar una pensión completa.El sindicato asegura queporque "muchas veces comenzaron a trabajar jóvenes", dijo Christophe Mouterde, un estudiante de 18 años, a la agencia de noticias francesa AFP."Hacen un trabajo más difícil que otras personas que están en oficinas", agregó., señaló Romain Gaia, un pastelero de 36 años. Sin embargo, opina que el hecho de que los recolectores trabajen más tiempo "es un delirio".y "deberían hacer que durara quizá aún más", afirma el pastelero. Se trata de "personas que normalmente no tienen ningún poder, pero si dejan de trabajar, tienen un poder real", afirmó.El Senado francés, que aún debe ser votada en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja, esta semana.Según los sondeos,El rechazo se plasmó en masivas protestas, pero también en huelgas en los transportes y el sector de la energía.